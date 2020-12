Les càrregues policials en Benimaclet mobilitzen a centenars d'activistes i veïns en defensa del centre social ocupat L'Horta

Centenars de veïns i veïnes, així com activistes vinculats a les entitats que realitzen tot tipus d'activitats culturals i socials des de l'any 2012 en el centre social anarquista ocupat L'Horta, es van concentrar aquest dilluns a la vesprada en la plaça del barri valencià de Benimaclet per a denunciar l'intent de desallotjament de tot el recinte d'uns 10.000 metres quadrats compost per l'alqueria de Tello (del segle XIX) i diversos terrenys abandonats reconvertits en horts urbans.

Els assistents van exhibir pancartes amb lemes com '*Defensem Benimclet, defensem l'horta', 'Portem un nou món als nostres' o 'CSOA és queda, la Sareb a la foguera'.

Aixi està la plaça de Benimaclet ara mateix en suport al @CSOA_Horta, recuperat este matí pel veïnat després de l'intent de desallotjament i·legal. Vídeo de @Jorgee1113 pic.twitter.com/IermXaDueh — Miquel Ramos (@Miquel_R) 14 de diciembre de 2020

Tal com ha va informar elDiario.es, una comitiva judicial escortada per fins a vuit furgons d'antiavalots de la Policia Nacional va accedir a l'espai aquest dilluns al matí, va tancar l'accés principal al recinte i va tapiar les entrades a l'alqueria rehabilitada pels propis activistes amb portes reforçades.

Durant la intervenció, desenes de joves activistes es van concentrar contra l'actuació dels agents amb crits i càntics com "un desallotjament, una okupació" o "fora Policia dels nostres barris".

En un moment de les protestes, els policies van procedir a carregar. Els incidents van ser puntuals i la resta de l'operació, encara que no exempta de tensió, es va desenvolupar sense majors incidents.

Els representants legals del centre social van assegurar que el desallotjament ve per una denúncia de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), que és propietària tan sols d'una finca de 150 metres situada a l'interior del recinte "que ni els agents han pogut delimitar" en la que només hi ha "tomaques i bledes". Per aquest motiu, van advertir que es reserven la possibilitat de emprendre accions legals en considerar que l'operació policial va ser il·legal.

Sobre aquest tema, fonts de la Delegació del Govern es van desmarcar de l'operació i van assegurar que els agents van actuar per mandat de la Policia Judicial. Per part seua, fonts judicials no van poder precisar si va haver-hi algun error d'interpretació en l'ordre judicial executada.