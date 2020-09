Veïns de Natzaret exigeixen que es facen públics els mesuraments de qualitat de l’aire del port de València

“Exigim saber la qualitat de l’aire que estem respirant i molt ens temem que és absolutament impresentable, sobretot, a partir del que veiem i olem molt sovint; suposem que els mals fums del port estan afectant la qualitat de l’aire de manera molt negativa, no solament als veïns de Natzaret, sinó també de la Punta, de Pinedo i a tota la gent que visita la Marina de València”.

Així s’ha pronunciat el portaveu de l’associació de veïns de Natzaret, Julio Moltó, sobre la falta d’informació respecte a les dades dels mesuradors de qualitat de l’aire que té instal·lats l’Autoritat Portuària de València (APV) en el port, l’un prop de l’edifici Veles e Vents i un altre en la zona més pròxima al poliesportiu de Natzaret.

Moltó ha reivindicat el dret dels veïns “a respirar aire pur, lliure de contaminació, cosa que s’ha de tindre en compte com un dret fonamental” i ha demanat al port que aclarisca si els vaixells que atraquen en els molls tenen permís “per a fer aquesta mena d’emissions a l’atmosfera”. A més, ha mostrat preocupació “pels episodis d’olor de gas que s’han registrat últimament de l’origen del qual les administracions no ens han informat, encara que sospitem que té a veure amb les activitats portuàries”.

Els residents han tornat a insistir en aquesta reivindicació des que la setmana passada atracara en el moll Príncep Felip, a la vora de Natzaret i la Punta, un gran vaixell de contenidors de la companyia MSC que emet una columna important de fum negre.

Aquesta naviliera és una de les empreses més contaminants d’Europa, la filial de la qual TIL aspira a quedar-se amb la gestió de l’ampliació nord que està pendent que Ports de l’Estat determine si necessita una altra declaració d’impacte ambiental (DIA).

Moltó ha recordat que el president de l’APV, Aurelio Martínez, es va comprometre fa més d’un any a fer públiques les dades dels dos mesuradors de qualitat de l’aire a través de la pàgina web de la Conselleria d’Emergència Climàtica.

“Hi tenim molts dubtes, no entenem per què es tarda tant a fer públiques les dades, per què tarden tant a connectar-se els sistemes de les diferents administracions públiques o per què el port de València té només dos mesuradors, mentre que altres de més menuts, com el d’Alacant, en té cinc”, s’ha preguntat el dirigent veïnal.

Sobre aquest tema, fonts de la Conselleria d’Emergència Climàtica han informat elDiario.es que ja estan connectats al sistema informàtic del port i que ara estan en un procés de validació pels tècnics del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM). Les mateixes fonts han estimat que en un termini d’un mes es podran consultar les dades de les dues estacions del port tant en la pàgina web com en l’app de la Conselleria.

Per part seua, fonts de l’APV han explicat que el port té actualment una cabina de control de partícules de l’aire i una altra d’immissió que, a més, mesura els gasos (concentració de diòxid de sofre (SO 2 ), òxids de nitrogen (NO 2 /NO/NO x ), ozó (O 3 ), monòxid de carboni (CO) i partícules PM10 i PM2.5).

Des de l’entitat portuària han comentat que tenen previst afegir dues estacions d’immissió més a l’entorn del barri de Natzaret, encara que la ubicació exacta està pendent de determinar per tècnics de la CEAM: “Amb aquesta iniciativa, s’obtindran anàlisis i paràmetres per a informar la comunitat portuària i veïns de la zona d’influència sobre la qualitat de l’aire d’una manera activa i periòdica”, han assegurat.

Aquesta iniciativa forma part del projecte GREEN C PORTS, que està coordinat per la Fundació Valènciaport, i que fa poc ha fet un pas més amb la licitació del subministrament, la instal·lació i la configuració d’aquests equips de control ambiental amb un pressupost que ascendeix a 332.700 euros.