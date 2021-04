Ximo Puig espera que se solucione "lo antes posible" la situación de la vacunación: "No hay día de tranquilidad"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestado la necesidad de que la situación actual de la vacunación -con la reciente paralización de la vacuna de Janssen- se solucione "lo antes posible", al tiempo que ha lamentado que "no hay día de tranquilidad".

El jefe del Consell ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los medios en Madrid, donde participa este miércoles en la jornada 'Wake up, Spain!'.

Puig se ha referido a cómo afectará a la Comunitat Valenciana la suspensión de la distribución de Janssen, sobre lo que ha señalado que no lo hará estos días porque la partida que iba a llegar en estos momentos no era grande, pero hasta el mes de septiembre la farmacéutica se había comprometido a enviar 20 millones de dosis a España, dos millones al territorio valenciano, por lo que -ha reconocido- es preciso que "cuanto antes" se pueda aclarar la situación.

En este punto, ha adelantado que las comunidades autónomas van a solicitar en el Consejo Interterritorial "la mayor explicación posible respecto a las vacunas".

"Sabemos que es una decisión tomada fuera de nuestras fronteras, sobrevenida a todos, pero necesitamos tener la máxima seguridad para ir adaptando los planes de vacunación. No hay día de tranquilidad; estábamos avanzando muy concienzudamente en la vacunación, pero cualquier incidencia de estas características nos produce una trastorno grande, sobre todo a la población, que tiene una sensación de inseguridad y eso no lo podemos permitir. Hay que vacunarse y vacunarse con seguridad, no podemos dejar de incentivarlo", ha argumentado.

Sobre la administración de la segunda dosis de AstraZeneca, Ximo Puig ha comentado que, aunque los expertos que asesoran al ejecutivo autonómico se muestran "favorables", hay que "armonizar" una posición en el conjunto de España.

Aunque las vacunas son seguras, hay "una incidencia que hay que analizar porque lo más importante es la salud de las personas y si hay algún problema hay que buscar la solución", ha aseverado.