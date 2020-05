¿Por qué en València no explotó la pandemia pese a ser la puerta de entrada del coronavirus?

Joan Ribó ha conversado con el director de eldiario.es en Confinados, donde ha respondido a las preguntas de los socios y socias y ha analizado la situación en la que se encuentra la ciudad.

València, que fue puerta de entrada del coronavirus y donde se registró la primera víctima mortal el pasado 4 de marzo, teóricamente era una de las zonas que más contagios podía tener. Sin embargo, no ha sido así: el estudio de prevalencia ha revelado que tan solo un 3% de la población tendría anticuerpos.

Ribó ha recordado que esto fue así al principio por el partido de fútbol entre el Atalanta y el Valencia CF, que se jugó el pasado mes de febrero, y varias mascletás que se celebraron en la ciudad, que por aquel entonces se preparaba para las fallas.

Aunque se maneja el clima como una de las causas de que no se propagaran fuertemente los contagios, el alcalde ha preferido mostrarse cauto sobre el tema al no haber todavía evidencias científicas.

"No sé dar una explicación, tuvimos los primeros contagios y a pesar de eso están los datos objetivos. Tenemos un sistema mejor que Madrid, pero tampoco es una maravilla, porque ha tenido una financiación muy baja. Me lo he preguntado muchas veces, pero no he encontrado una respuesta. Solemos decir en broma que el olor de la pólvora le va mal al coronavirus, pero eso es solo una broma", ha respondido.