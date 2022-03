15 fondas de carretera a las que merece la pena desviarse para comer como un camionero

Prepárate, que nos vamos de viaje por las carreteras de España y, en algún otro punto, te va a hacer falta parar a comer algo. Pero no cualquier cosa, no. La historia está en parar en esas ventas donde merece la pena ir incluso ex profeso, desviarte un poco de tu trayectoria para repostar incluso mejor de lo que lo harías en muchos restaurantes urbanos.

Con la construcción de las autopistas, se perdieron muchas fondas de carretera o, en el mejor de los casos, quedaron como restaurante para los del pueblo, con vestigios de su esplendor aún visibles en su decoración, cuando los camioneros hacían parada obligatoria.

Pero aquí hemos conseguido rescatar algunas que siguen dándolo todo para satisfacer a quienes se desvían y siguen optando por las vías secundarias.

1. Korostondo Jatetxea, en Otxandio, es un restaurante Etnográfico-Temático vasco rodeado de formas y arquitectura de caserío. Unida a la amplia oferta en menús, que van desde los 13,75 euros a los 27, en función del vino que se elija, está la carta, donde se puede encontrar desde un clásico de la cocina tradicional vasca como el chuletón hasta opciones más exóticas como avestruz, cebra, gacela o antílope. Atxoste Jatetxea, en Ereño, Bizkaia, también es famoso por su alubiada.

2. La Venta Pepín, en un enclave increíble con unas vistas impresionantes de Peña Labra, el valle de Liébana y los Picos de Europa. Es mítica esta venta sita al lado del Puerto de Piedrasluengas, entre Palencia y Cantabria, con raciones más que abundantes y una insuperable relación calidad-precio.

3. El Lagar de Milagros, en la carretera de Burgos Km 146, ofrece unos bocatas de tortilla y unos torreznos memorables, además de muy buen lechazo asado y unas morcillas de impresión, y algunos platos de casquería como las lentejas con oreja o las mollejas.

En Cantabria

4. Casa Tomás, en la localidad de Ogarrio, en el municipio de Ruesca, carretera de Arredondo hacia el Asón, en Cantabria. Destaca por su cocina tradicional, por su especialidad en cocido montañés, los platos de temporada y los postres caseros. Se puede comer a la carta o de menú.

5. Pensión y restaurante El Castañu, en un entorno privilegiado en Cue, Llanes, y con un servicio familiar, este alojamiento con sidrería ofrece una carta variada de tapas, raciones y platos típicos asturianos donde no debes dejar de probar los mejores cortes de carne de su Maestro Carnicero.

Restaurante La Flor, en Anero, Cantabria, nada más salir de la Autovía. Destaca por su cocido montañés, su sopa de pescado, las carnes y los pescados, y los postres caseros tipo torrijas y quesada a un precio increíble.

En Aragón

6. Rodi Fuendejalón, con su cocina de la garnacha, representada por su sal de Garnacha, los garnachicos y embutidos caseros, se han ganado el premio Alimentos de España. Un punto de parada obligatorio si pasas por Fuendejalón (Campo de Borja) para recordar los sabores de la cocina tradicional aragonesa, los aromas de la vendimia y especialidades como paletillas y jarretes de ternasco de Aragón al aroma del Moncayo, migas, ahumados caseros de salmón o bacalao, cocina de puchero, fritos y cazuelitas y postres caseros. Tienen también platos y menús para celíacos.

7. Área 280 Restaurantes, área de servicio en la autovía A2 km 280,1, a la altura del municipio zaragozano de Calatorao. Los torreznos y las carnes a la brasa son una de las especialidades de su chef, Jon Barrena.

En Castilla La Mancha

8. El Vasco, en Villarrubio, autovía del Este, km 94, Cuenca, tiene materia prima de primera y platos tradicionales como el morteruelo sobre pan especiado, manitas de cerdo deshuesadas y crujientes, torreznos, migas con huevo frito y chistorra, sopas, merluzas y bacalao y carnes variadas más postres caseros.

9. La venta San José, en Zafra de Záncara, a 55 km de Cuenca, en el kilómetro 124 de la Autovía del Este, es conocida por sus platos caseros representativos de la gastronomía manchega y con productos autóctonos como quesos y embutidos que también venden.

10. Restaurante MA, km 111 de la A6, en Adanero, Ávila, goza de una excelente reputación por sus carnes, las hamburguesas y otros bocatas, así como las tapas de vanguardia, que son bastante más valorados que el menú del día.

En Andalucía y Extremadura

11. Venta Vicario, en la Autovía A 92 dirección Murcia, entre Guadix y Baza, es una venta de toda la vida donde se come muy bien y con un trato muy familiar, de ahí que sea la típica parada de camioneros.

12. Venta Pinto, en la Barca de Vejer, es archiconocida por sus tapas de carne de caza, el lomo en manteca y los ibéricos, además de pescados como el atún de almadraba, la ternera retinta y la huerta de la provincia de Cádiz, que va mucho más allá de sus playas hasta la serranía, con sus aceites y sus quesos.

13. Venta Andrés, en plena ruta del Toro de Cádiz, Autovía Jerez-Los Barrios salida 17, Medina-Sidonia España, cocina un delicioso rabo de toro, carne en salsa y, en general, es recomendable tanto para parar a desayunar como para almorzar por sus grandes raciones.

14. Restaurante Navas de Tolosa, Autovía Andalucía, salida 266 Navas de Tolosa, La Carolina, Jaén. Dicen que pocos sitios quedan como este, donde las alubias con perdiz, la perdiz en escabeche, la sopa de ajo y el sanjacobo son extraordinarios, entre otras exquisiteces.

15. La Majada lleva, desde marzo de 1982, al margen derecho de la Ctra. E-90 / A-5, Km. 259, a 5 km de Trujillo y en dirección a Badajoz. Rodeada de amplios jardines, aparcamiento cubierto y recargador de coches eléctricos, cuenta con jardín infantil y ofrecen menú diario, excepto fines de semana y festivos a base de primer plato, segundo plato, bebida y postre por 15 euros.

