Gafas de sol para evitar daños por la luz en los bebés

Cubrirnos del Sol es una de las tareas diarias más importantes que tenemos que hacer con la entrada de la primavera y, en el futuro, la llegada del verano. Algo que los más pequeños de la casa no pueden hacer por sí mismos cuando, justamente, es para estas personas una de las cosas más importantes a tener en cuenta.

Las gafas de sol son uno de los accesorios que más nos ayudan a proteger nuestros ojos de luz solar directa y, aunque la mayoría podamos ignorarlo, existen modelos para bebés que nos permiten proteger a nuestras hijas e hijos, nietas y nietos.

Estos modelos, normalmente, disponen de una especie de cinta en la parte trasera para evitar que se les caigan las gafas de su cabeza tan pequeña. En ConsumoClaro, de cara a la subida de las temperaturas, te recomendamos algunos modelos que puedes encontrar en Amazon.

Gafas de Sol polarizadas de Kiddus

Unas gafas de sol para niños de 0 a 24 meses de edad que está disponible en un par de decenas de colores. Cuenta con un puente de silicona suave para evitar rozaduras en la nariz y una banda ajustable de neopreno para sujetarse a la cabeza sin apretarla. Respecto a las lentes, son polarizadas y disponen de protección UV400 100% tanto a radiación UVA como UVB.

Gafas de sol Hifot

Un modelo mucho más barato que el anterior es este de Hifot que, si bien no es tan eficaz, sí sirve para salir del paso, sobre todo si no queremos invertir mucho dinero en unas gafas de sol que, al poco tiempo, ya no les valdrán a nuestros bebés.

Estas gafas de sol están diseñadas para menores de entre 6 y 24 meses, las lentes cuentan con protección UV400 y el material general es plástico flexible (silicona) para que no le provoque rozadoras en la cabeza al bebé.

Gafas de Sol de Chicco

Estas gafas de sol pueden ser una buena opción si buscamos un modelo más sencillo y barato para alguna escapada de fin de semana. Este modelo de Chicco cuenta con unas lentes anti-arañazos que disponen de protección contra los rayos UVA y UVB. Aun así, no tiene la cinta de neopreno para evitar que se caigan.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomienda de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

