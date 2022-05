Siete modelos de collar para perro ideales para estrenar en primavera

Llegó ese momento de la primavera en que el buen tiempo se afianza y se mantiene ya estable, y las temperaturas cada día son un poquito más altas, acompañando a la mayor luz solar y longitud de los días.

Todo revive en color y armonía a nuestro alrededor y, para no ser menos, no podemos dejar de pensar que nuestro perro necesita estrenar un nuevo collar que le sirva tanto para esta primavera como para el subsiguiente verano; uno que sea diferente al de invierno: más ligero, de materiales que se puedan mojar y no se deforme, más sencillo de lavar y más resistente.

El motivo es que nuestro amigo peludo seguramente va a pasar mucho más tiempo al aire libre, metido entre matorrales o restregándose en el suelo de ricos olores. Ahora bien, no podemos obviar la parte estética ya que en el caso de perros urbanos, también ellos deben aportar parte de nuestra personalidad a través de los textiles que visten, aunque solo sea anudandos a su cuello.

Es por ello que te recomendamos siete modelos de collares para canes urbanos: de tamaño variable, con estampados o con colores homogéneos, bonitos y divertidos para la época que nos ocupa.

Joytale collar reflectante para perros movidos grandes

Collar ajustable de nylon reflectante con acolchado de neopreno, lo que lo hace fácilmente lavable. Pensado para perros grandes, con una circunferencia de 40 a 60 cm. Disponible en otros tamaños y colores a consultar en la página web.

Taglory collar reflectante para perros movidos medianos

Otro modelo de collar ajustable de nylon reflectante con acolchado de neopreno, ideal para perros traviesos. En este caso, pensado para perros grandes, con una circunferencia de 50 cm. Disponible en otros tamaños y colores a consultar en la página web.

Suredoo colla para perros jipipijos

Collar ajustable en nylon con estampados étnicos y de ricos colores, ideal para perros medianos y pequeños.

Dukier, colllar para perros postmodernos

Si nuestro perro gusta de vestir textiles con ricos estampados al estilo de los que en los gloriosos 80 y principios de los 90 se llevaban en la movida, nada como este hermoso collar de nylon con motivos culinarios. Talla única L. En la web del fabricante tienen otras tallas y modelos muy bonitos.

Collar de CandyPet para galgos, podencos, lebreles y otros perros. de cuello esbelto

Bonitos collares tejidos en algodón 100% por fuera para evitar roces y con cosidos reforzados. Ideales para perros de cuello esbelto y con estampados muy bonitos y originales. Disponible en otros tamaños y colores a consultar en la página web.

Didog Collares personalizados

Ideales para perros ególatras y narcisistas, estos collares presentan la hebilla de liberación rápida que se puede grabar con el nombre del can e incluso el teléfono de su humano o humana, cosa que es muy útil si se pierde o extravía. Puede escogerse en diferentes temáticas de estampado.

Wolfone, para amantes de los textiles sofisticados

El principal material utilizado para el lindo collar de perro es una correa cubierta de goma de PVC de alta calidad, que es fuerte y duradera, impermeable, antiolor y antisuciedad. Para no añadir una carga adicional al cuello del perro, se seleccionan especialmente accesorios de plástico ligeros y de alta calidad.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomienda de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

