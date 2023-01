Por qué comprar en el mercadillo significa hacer compras más sostenibles

¿Qué clase de consumidor eres? A la hora de comprar, desde ropa hasta alimentos o cosméticos, ¿piensas en el medio ambiente y la sosteniblidad? ¿Tiras tu ropa a la basura o compras ropa de segunda mano en mercadillos?

Ocho cosas que haces que crees que son ecológicas y en realidad no lo son

¿Tu comida es importada o local? Estos y otros factores son los que se tuvieron en cuenta en un estudio de la plataforma de crowdfunding Savoo en el que se comparó los hábitos de compra entre 30 países europeos para descubrir cuál de ellos tiene los compradores más sostenibles.

Si te estás preguntando qué lugar ocupa España, nuestro país obtuvo una puntuación de 6,1 sobre 10, ocupando el noveno puesto en la lista. Pero no te desanimes. El país campeón de las compras sostenibles, Finlandia, obtuvo una puntuación de 7,2, mientras que Alemania, obsesionada con el reciclaje, se quedó en décimo lugar con 5,9.

En el estudio se tomó en cuenta la posición de cada país en los indicadores siguientes:

Puntuación en los ODS , Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en ámbitos como la lucha contra el cambio climático y el fomento de las energías renovables, una lista en la que España ocupa la posición 16 entre 193 estados miembros.

, Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en ámbitos como la lucha contra el cambio climático y el fomento de las energías renovables, una lista en la que España ocupa la posición 16 entre 193 estados miembros. Tasas de reciclaje : proporción de residuos que se reciclan en cada país.

: proporción de residuos que se reciclan en cada país. Residuos textiles, domésticos y alimentarios : cantidad de residuos producidos por cada país entre 2020 y 2021, para la comparativa se tuvo en cuenta qué país había registrado el mayor descenso en su producción de residuos en la última década.

: cantidad de residuos producidos por cada país entre 2020 y 2021, para la comparativa se tuvo en cuenta qué país había registrado el mayor descenso en su producción de residuos en la última década. Huella de consumo : una medida del impacto medioambiental y climático que se calcula a partir de la superficie necesaria para producir los materiales que consume un país, en relación con la superficie necesaria para absorber sus residuos posteriores.

: una medida del impacto medioambiental y climático que se calcula a partir de la superficie necesaria para producir los materiales que consume un país, en relación con la superficie necesaria para absorber sus residuos posteriores. Número de mercadillos: número de mercadillos y tiendas de antigüedades que aparecen en TripAdvisor en todo el país.

Mercadillos sostenibles

¿Mercadillos? En efecto, la posibilidad de comprar en mercadillos como el Rastro de Madrid, Els Encants de Barcelona o Saint-Ouen en París son signos de un consumo más sostenible.

Por un lado, ofrecen la oportunidad de comprar artículos de ropa de segunda mano, artesanía local y artículos fabricados con materiales reutilizados o reciclados. Por otro lado, suelen estar gestionados por comunidades locales y ofrecen una plataforma para que las pequeñas empresas y artesanos vendan sus productos, lejos de las multinacionales.

El primer país de la lista en consumo sostenible, Finlandia, gana puestos por su elevada puntuación en los ODS, pero sin embargo está mal provisto de mercadillos, con sólo 53 en total para atender a sus cinco millones y medio de habitantes.

En comparación, el país con más mercadillos es el Reino Unido, con 1.300 mercadillos para una población de 68 millones de personas. ¿Por qué tienen tanta influencia los mercadillos en hacer las compras sostenibles?

El consumo de prendas de vestir es el principal motivo. La industria de la moda es responsable de más del 10% de las emisiones de carbono y consume unos 100 millones de toneladas de petróleo al año.

La fabricación de poliéster virgen, que es el material con el que se fabrican cada vez más prendas de “fast fashion”, ropa barata que se usa y pasa de moda en un año, es un proceso intensivo en emisiones de efecto invernadero.

Por este motivo en el estudio se han tenido en cuenta las toneladas de residuos textiles generadas por cada país en un año. Además del impacto climático de cada prenda nueva que se fabrica, se calcula que el consumidor medio tira el 60% de la ropa nueva en el mismo año en que la compró. Aquí Italia es uno de los países de la UE con más residuos textiles per capita: produce más de 200.000 toneladas al año.

Los otros factores del consumo sostenible

La comida es otro ámbito donde hay grandes diferencias entre los hábitos de consumo, y en el estudio se ha medido a partir de los kilos de residuos domésticos generados cada año per capita. Hay que tener en cuenta que alrededor de un tercio de los alimentos del mundo acaban pudriéndose en los vertederos antes de poder ser consumidos.

Aquí Finlandia sigue ganando, pero España genera menos residuos de comida que países con mejor puntuación en los ODS, como Noruega o Suecia. Se calcula que Eslovenia produce 34 kg de residuos domésticos per capita al año, la cifra más baja de todos los países europeos.

Austria le sigue de cerca, con 39 kg per capita al año. En el extremo opuesto se sitúa Grecia, donde se calcula que los residuos domésticos per capita ascienden a 142 kg, mientras que España genera 77 kg per capita.

El nivel de reciclaje en cada país es otro de los factores decisivos. Aquí nadie gana a Alemania, con un índice de reciclaje del 67%, frente al 36,4% de España, que por otro lado no está muy lejos del 38,6% de Suecia y el 41,6% de Finlandia. Países como Chipre y Rumanía tienen tasas de reciclaje inferiores al 20%

Entre los países que más redujeron su huella de consumo en los últimos 10 años gana Italia, con una reducción del 26,03%. Le siguen de cerca Suecia (21,99%) y Grecia (20,75%), mientras que España la redujo en un 10,85%.

En el otro extremo se encuentra Irlanda, que aumentó su huella en un 42,86%. Irlanda también es el segundo peor país en la lista de consumidores sostenibles. El puesto de cola va para Malta, que obtuvo la puntuación más baja en los ODS de todos los países de la lista y aumentó su huella de consumo en un 10,5% entre 2010 y 2020.

En conjunto, la huella de consumo de la UE disminuyó un 4% entre 2010 y 2020. Sin embargo, esta tendencia general fue el resultado de una disminución sustancial del 14% entre 2010 y 2016 seguida de un aumento del 11% entre 2016 y 2020.

¿Qué podemos aprender de este informe? Como consumidores, hay varias cosas que pueden hacer nuestras compras más sostenibles:

Evitar las compras de moda de usar y tirar.

Reducir el desperdicio de alimentos.

Reciclar nuestros residuos.

En definitiva, consumir menos, reciclar y reutilizar más, y pasar el domingo por el mercadillo de nuestra ciudad.

