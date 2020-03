El boletín de hoy: Reino Unido pagará los sueldos durante la crisis, más de 1.000 muertos en España y no te vayas de finde

👩🏻‍⚕️Hospitales de campaña en Madrid. La Comunidad de Madrid y la Unidad de Militar de Emergencias, dependiente del Ministerio de Defensa, van a desplegar un hospital de campaña en el centro de congresos IFEMA. Tendrá 5.500 camas de hospitalización y UCI. Aquí más detalles. Los profesionales de dos hospitales de la Comunidad, el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y el Severo Ochoa de Leganés, ya dicen que la afluencia de casos ha sobrepasado la capacidad de atención. También se están preparando hospitales de campaña en Valencia, donde están previstos para "anticiparse a las necesidades".



🚓 ¡A casa! La Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil tienen un despliegue reforzado en las carreteras para evitar desplazamientos de fin de semana, que pueden extender los contagios. No se puede viajar a no ser que sea por un motivo de fuerza mayor como asistir a un niño, anciano o discapacitado. Aquí el recordatorio de qué se puede hacer y qué no en España desde la declaración del estado de alarma. Ya hay 350 detenidos y 31.000 sancionados por saltarse las restricciones.



🇬🇧 Tras varios días arrastrando los pies, el primer ministro, Boris Johnson, ordenó este viernes el cierre de todos los pubs, cafés, restaurantes, gimnasios y otros comercios no esenciales, y anunció que el Estado se hará cargo del 80% del sueldo de los trabajadores de las empresas que los mantengan en plantilla hasta 2.500 libras mensuales (casi 2.800 euros). Aquí más detalles.



🇮🇹 Italia calcula ahora que su pico de contagios llegará dentro de dos semanas. A partir de ahí podría bajar. Se estima que España va entre una semana y 10 días por detrás de Italia en evolución de casos. La comisión de expertos del Gobierno italiano sugiere cerrar los colegios hasta mayo y las regiones más afectadas, como Lombardía, piden un cierre total de empresas y servicios no esenciales. Ya hay más de 4.000 muertos, después de la mayor subida de fallecidos: 627 en un día, según los datos de este viernes.



🇺🇸 Estados Unidos cierra sus fronteras con México y Canadá a excepción de viajes de emergencia y transporte de mercancías. El presidente Donald Trump se resiste al cierre de comercios. Los gobernadores de Nueva York y California han pedido a todos los ciudadanos que puedan que se queden en casa y han ordenado el cierre de todos los comercios no esenciales. En Nueva York, las personas menores de 70 años y sin enfermedades previas pueden salir a hacer la compra o a correr manteniendo la distancia de seguridad, pero se aconseja a los demás no salir ni para comprar víveres.



💪🏼 Varias cosas buenas. La carrera por la vacuna avanza más rápido de lo habitual. Llama la atención el optimismo del equipo de la Universidad de Oxford, que va a probar en abril un prototipo en humanos (ChAdOx1) y que apunta incluso a este verano para empezar la vacunación de parte de su población. El pico de contagios en Reino Unido se espera entre mayo y junio y el objetivo es vacunar incluso antes de tener la licencia formal. Aquí el artículo del Guardian (en inglés) y nuestra versión en español.



Y en la carrera paralela por tratar la enfermedad, también hay esperanza en los medicamentos ya existentes contra la malaria, en particular la hidroxicloroquina, sobre la que hay varios estudios prometedores. También están haciendo ensayos con este fármaco en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Lo explica Elena Gómez Díaz, investigadora del Ramón y Cajal, en este artículo.



La otra línea de investigación es la de un fármaco desarrollado para combatir el ébola: aquí explica El País las dos líneas de investigación. Nuestro reportero Raúl Rejón nos cuenta cómo participa la ciencia española en la investigación para frenar la epidemia.