Agenda cultural para tiempos de coronavirus: todo lo que puedes hacer este sábado 21 sin salir de casa

Es sábado y no podemos ni debemos salir de casa a tomar algo. Pero eso no significa que no disfrutemos de nuestro tiempo libre. Ahora es más necesario que nunca mantener el cerebro despierto, distraerse y alejar pensamientos intrusivos. Lo recomiendan los psicólogos para acatar el confinamiento sin sacrificar nuestra salud mental por el camino.

Por suerte, decenas de artistas, músicos e intérpretes proponen estos días conciertos y encuentros online, que no ponen en riesgo la salud de nadie. Día a día se realizan múltiples actividades que vamos recogiendo aquí, en nuestra guía de actividades para no renunciar a la cultura y el ocio a pesar del confinamiento. Además, hoy celebramos el Día Mundial de la Poesía con multitud de actividades que llegan hasta el salón de tu casa.

Lecturas

A las 11:00h, el profesor Eduardo Barba ofrecerá un taller desde su Instagram (@eduardobarba) titulado ¿Qué plantas que tenemos en casa figuran en pinturas están en el Museo del Prado? Barba es el autor del libro El jardín del Prado, del que hablamos aquí.

También a las 11:00h, a iniciativa del Grupo Planeta, la novelista, filóloga y política española Luz Gabás hablará de la playlist de El latido de la tierra, su última novela publicada por Planeta.

A las 12:00h, también a iniciativa del Grupo Planeta, el escritor Rafa Tarradas, autor de El heredero, hará un vídeo en directo recomendando lecturas. Será en el perfil de Instagram y de Twitter de la editorial Espasa.

También a las 12:00h, la escritora Elísabet Benavent ofrecerá un taller de creación de personajes. Será a través del Instagram de Cursiva, escuela online de Penguin Random House Grupo Editorial, dentro del festival #yomequedoencasaaprendiendo.

La editorial Blackie Books ha iniciado el ciclo Relatos Confinados, un proyecto colectivo en el que animan a sus lectores a convertirse en escritores y enviarles relatos cortos (200 palabras máximo). Tendrán que estar ambientados, exclusivamente, en escenarios fuera de casa, y pueden estar escritos en catalán, galego, euskera y castellano.

Relatos confinados

A las 18:00h, la escritora Paloma Sánchez Garnica leerá el su fragmento favorito de La sospecha de Sofía y charlará con los lectores. Será en su perfil de Instagram, a iniciativa del Grupo Planeta.

A las 19:00h, el escritor y cantautor Cesk Freixas presentará su nuevo libro El delta de les paraules. Y para celebrar el Día Mundial de la Poesía, también leerá sus versos. Será en su cuenta de Instagram Live @ceskfreixas.

También a las 19:00h el escritor Antonio Mercero ofrecerá gratis el taller Cómo escribir una novela negra original. Será a través del Instagram de Cursiva, escuela online de Penguin Random House Grupo Editorial, dentro del festival #yomequedoencasaaprendiendo.

El segundo programa de la tertulia literaria conducida por las escritoras Elizabeth Duval y Luna Miguel —La Mascarilla—, ya está disponible en Youtube. Participan como tertuilianxs Julián Génisson y Victoria Borrás, acompañadxs de Peio H. Riaño como de invitado especial.

Muchas librerías independientes han habilitado la compra online de sus títulos. Ante el nuevo estado de alarma, los pequeños establecimientos piden que la gente no se olvide de los pedidos a domicilio, que te hacen llegar a casa siguiendo todos los protocolos sanitarios. Es una buena forma de apoyar a los sectores que más sufren por la cuarentena y no prescindir de las jugosas novedades literarias en este tiempo.

La editorial Errata Naturaeha añadido títulos de descarga libre a la colección de obras gratuitas publicada estos días. Se cuentan entre ellos ensayos tan interesantes como Mutaciones del cine contemporáneo de Jonathan Rosenbaum, con prólogo de Pere Portabella, o Interrogatorios de Dashiell Hammett.

Conciertos y recitales

A las 13:00h, ACIZ —proyecto de la cantante, compositora y productora madrileña Alicia Cid junto con el músico canario Rayco Gil—, ofrecerá un concierto gratuito. Lo hará en el marco de las #InnerSessions, desde el Instagram de la empresa de entretenimiento (@innerciaspain)

A las 16:30h, arranca la programación del festival #QuedarteEnCasa. Lo harán con una actuación del cantautor Santy Pérez desde su página de Facebook. El festival seguirá con múltiples grupos: puedes consultar la programación en @quedarteencasa.

A las 17:30h arranca el Home Fest de la plataforma de música Bandzaai. Retransmitirán los artistas desde sus perfiles de Instagram, gratis y hasta las 22:00h.

A las 18:30h las actrices y escritoras Leticia Dolera y Nuria Gago participarán en la iniciativa Poesía en tu sofá, desde el perfil de Instagram de la primera (@leticiadoleraoficial)

A las 19:00h, la cantante Christina Rosenvinge ofrecerá una lectura de poemas extaidos del libro En esta noche, En este mundo de Alejandra Pizarnik (Poesía Portátil LRH), en su cuenta de Instagram (@ch_rosenvinge).

También a las 19:00h, el cantautor Ismael Serrano se unirá a la iniciativa Poesía en tu sofá, por el Día Mundial de la Poesía. Será en su perfil de Instagram. En Cultura hablamos con él cuando publicó el libro de relatos El viento me lleva.

A las 20:00h, la soprano Begoña Alberdi realizará un concierto canto coral en directo para sus vecinos y seguidores, desde su perfil de Instagram.

A las 20:30h, el rapero Nach hará un recital por el Día Mundial de la Poesía. Leerá versos de sus libros Hambriento y Silencios vivos. Será en su Instagram (@nachsoyyo)

Hoy sigue el festival de música experimental Ruido Vírico, con más de treinta acutaciones de artistas de toda españa. Se retransmite en directo desde Twitch.

Cine & Series

A las 19:00h, la directora, guionista y productora Isabel Coixet presentará y responderá a las preguntas sobre su película, Cosas que nunca te dije, desde el Instagram de la Academia de Cine dentro del proyecto #NuestroCineNosUne. Se han unido a la iniciativa las plataformas Filmin y FlixOlé. En este caso, Cosas que nunca te dije está disponible en Filmin, de manera gratuita, hasta hoy a las 20:00h.

¿Harto de la reclusión voluntaria? Te recomendamos seis películas de artes marciales con una buena dosis de testosterona y mamporros para ver la tele y aprender a combatir el coronavirus con buen humor... y un par de yoyas.

Netflix ha estrenado recientementeFeel Good. Se trata de una serie que narra las vicisitudes de la humorista Mae Martin, 'ero lejos del tono de otras Louie o Better Things, la canadiense opta por una romcom absolutamente deliciosa y sencilla, de fondo dramático pero irredento optimismo. Nos puede venir francamente bien sonreir.

Movistar+ acaba de estrenar Les Miserábles, de Ladj Ly. Reinterpretación moderna de la obra de Victor Hugo a través de los suburbios y la brutalidad policial de París. En Cultura hablamos con Ladj Ly aquí.

Filmin acaba de estrenar Guerra y paz, miniserie de la BBC dirigida por Tom Harper que adapta el novelón homónimo de Tolstói. Un nivel de producción altísimo, seis BAFTAs, y la presencia de Lily James y Paul Dano parece alicientes suficientes para adentrarnos en este imbrincada recreación de la Rusia del XIX.

FlixOlé pone a disposición del público su catálogo gratuito durante un mes. La mayor plataforma de cine español ofrece un mes gratuito, con el registro en FlixOlé y el código YOMEQUEDO. Este finde puede ser tan buen momento como cualquier otro para rescatar títulos como Calabuch de Berlanga, o Así en el cielo como en la tierra, de Cuerda.

Museos & Arte

El Museo del Prado ha puesto en marcha estos días, en colaboración con Telefónica, una nueva edición de los MOOCs. Se trata de dos cursos online gratuitos que analizan las trayectorias de dos grandes maestros de la pintura mundial con contenidos exclusivos del Prado disponibles a partir de hoy. Aquí puedes realizar el curso sobre Velázquez, y aquí el del Bosco.

La Casa Encendida ofrece acceso gratuito a la conferencia de Ignacio Ramonet La información en la era de las fake news.

El Museo Reina Sofía pone a disposición del público, en su web, la iniciativa Itinerancias, una recopilación de las exposiciones y actividades producidas o coproducidas por la pinacoteca que se han mostrado por diferentes lugares del mundo.

Ya está disponible la visita virtual por la exposición Rembrandt y el retrato en Ámsterdam 1590-1670 del Museo Thyssen-Bornemisza.

El centro Tabacalera recuerda que Promoción del Arte dispone de un completo catálogo de visitas virtuales para que el público pueda acceder, de manera digital, a sus exposiciones. Puedes visitar las últimas antes de su cierre debido al Covid-19: Joan Rabascall. Tout va bien y Technical Images. Almudena Lobera.

Teatro y ópera

La Sala Mirador ha puesto en marcha la iniciativa Cuarentena Creativa, mediante la cual anima a cultura hecha desde casa. Se puede hacer libremente utilizando los HT #PoesíaParaUnaCuarentena #RelatosCortosParaUnaCuarentena #CuentosParaUnaCuarentena #DibujosParaUnaCuarentena. Actores como Alberto San Juan o Juan Diego Botto ya lo han hecho.

El Teatro Kamikaze, a través de la campaña #KamikazeEnCasa, ofrece multitud de lecturas, contenidos y obras representadas en el teatro aquí.

A través de la plataforma My Opera Player, el Liceu de Barcelona, en colaboración con el Teatro Real, ha facilitado el acceso a algunas de sus obras. Ahora puedes ver Madama Butterfly, de Puccini, y Aida, de Verdi. Solo tienes que entrar y registrarte utilizando el cógido OperaEnCasa.

A partir de las 19:30h (00:30 hora peninsular), podrás ver a través de la web de The Metropolitan OperaLucia di Lammermoor de Donizetti, dirigida por Marco Armiliato y protagonizada por Anna Netrebko, Piotr Beczala y Mariusz Kwiecien. También puedes ver La Fille du Régiment, pues los títulos se mantienen durante 20 horas gratis en su web.

Otras actividades

A las 16:00h, empezará el programa de Radio Cuarentena. Se trata de una iniciativa del periodista David Martos, para acompañar y hacer más llevaderos los días de cuarentena. Sin tema fijo, el periodista y sus invitados hablan de cine, cultura pop, actualidad y radio.

A lo largo de este fin de semana, Ibai Llanos conduce el torneo benéfico del simulador de fútbol FIFA20 con futbolistas de distintos equipos. Los beneficios se destinarán a combatir el coronavirus, donándose a hospitales públicos madrileños. El torneo se llama #LaLigaSantanderChallenge y se puede seguir en Twitch.

También durante todo el fin de semana, se celebra el evento de expresión libre #conFusiónEnCasa. Se trata de un proyecto colectivo en el que puedes encontrar propuestas tan variadas como charlas y talleres de pintura y psicología para ayudarnos a afrontar estos días, conciertos de diferentes estilos musicales y hasta clases de taekwondo.