"Mirai, mi hermana pequeña" inaugura el III Ciclo de cine japonés en Madrid

La cinta de animación "Mirai, mi hermana pequeña", de Mamoru Hosoda y nominada al Óscar como Mejor película de animación este año, abrió hoy el III Ciclo de Cine Japonés en Madrid, que a lo largo de una semana presentará al público ocho cintas, tres de ellas de estreno en España.

En la inauguración del Ciclo, el embajador de Japón en España, Masashi Mizukami, resaltó que el festival se celebra por tercer año consecutivo lo que muestra el interés del público español por el cine y la cultura de su país.

"Esta es una puerta de entrada para descubrir nuevos elementos de Japón", afirmó Mizukami en los cines Kinépolis de la Ciudad de la Imagen de Pozuelo, donde hasta el 20 de junio tiene lugar este tercer ciclo de películas japonesas.

Además de "Mirai, mi hermana pequeña" (Mirai no mirai), en esta edición se proyectarán en versión original con subtítulos "Okko, el hostal y sus fantasmas" (Waka okami wa shougakusei) de Kitaro Kousaka; "Quiero comerme tu páncreas" (Kimi no suizou wo tabetai) de Shinichiro Ushijima; "Mary y la flor de la bruja" (Meari to majo no hana) de Hiromasa Yonebayashi, y "Viaje a Nara" (Vision) de Naomi Kawase.

También podrán verse por vez primera en España "Assassination Classroom" (Ansatsu Kyoshitsu) y "Assassination Classroom: La graduación" (Ansatsu kyôshitsu: sotsugyô hen), ambas de Eiichiro Hasumi, así como "Godzilla: rey de los monstruos, de Michael Dougherty, la película que el próximo jueves pondrá punto final al festival.

Nominada al Óscar como Mejor película de animación, "Mirai, mi hermana pequeña" muestra las travesuras de un niño para atraer la atención de sus padres al sentirse desplazado por el nacimiento de su hermana (Mirai) y los viajes en el tiempo que hace a través de un jardín mágico.