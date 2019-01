Rosa Montero prepara el salto de su Bruna Husky a la pequeña pantalla

La escritora madrileña Rosa Montero prepara el salto de su personaje más famoso, la androide detective Bruna Husky, a la pequeña pantalla como serie de televisión, con un productor que ha comprado los derechos y está buscando plataforma para un proyecto en el que participará como colaboradora.

Bruna Husky tiene en "Los tiempos del odio", la última novela de Montero, su tercera entrega para los lectores.

Para su creadora, que este jueves participaba en el Ciclo Palabra del Centro Niemeyer de Avilés, se trata del personaje más querido y, paradójicamente, más realista, pese a tratarse de una replicante que vive literalmente con la cuenta atrás en marcha, ya que sabe que sólo tiene diez años de vida.

En una entrevista con Efe, la periodista explica que ve en la ciencia ficción una herramienta metafórica muy poderosa para hablar de la realidad y se muestra muy contenta con su último libro.

De las tres entregas de las aventuras de este personaje considera que "Los tiempos del odio" es la mejor y tiene uno de los finales más emocionantes que ha escrito en su vida.

No quiere desvelar la trama de esta historia, cargada de sorpresas, para no desbaratar la intriga, pero reconoce que ha aprendido mucho de este libro.

Bruna es el personaje que más se le parece y lo describe como un clon humano que vive en 2109, y "que ha madurado acelerado, manipulado por los ingenieros genéticos".

"Ella, al vivir diez años y saber cuándo va a morir, no puede olvidarse de que es mortal, tal como hace la inmensa mayoría de los humanos, salvo un puñado de neuróticos como Woody Allen y como yo, que vivimos obsesionados por la muerte y por el paso del tiempo", bromea.

Según explica, "vivir es deshacerse en el tiempo" y en eso dice parecerse muchísimo a Bruna.

"En esa obsesión por la muerte, ella va descontando el tiempo que le queda, va diciendo cada día: 'tres años, siete meses y veinticinco días y, al día siguiente, tres años, siete meses y veinticuatro días'".

Esa obsesión por la muerte tiene, en cambio, una buena contrapartida en el hecho de tener la conciencia de estar viva.

A este respecto, recuerda aquella famosa frase de John Lennon que decía que la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes.

"Yo casi nunca me ocupo de otra cosa porque soy muy consciente de que la muerte está ahí y me como la vida a mordiscos, nunca me he aburrido, y eso es algo que la pasa a Bruna", comenta.

Su personaje tiene asegurada ya una cuarta entrega, que dará continuidad a la situación "tan rara, peculiar e inquietante" en la que queda en "Los tiempos del odio".

La Premio Nacional de las Letras Españolas confiesa que no tiene ni idea de cómo va a salir de esa situación y qué le va a pasar a Bruna Husky: "Estoy muerta de curiosidad por saber qué pasa con ella y si no escribo una novela no lo puedo saber, te juro que no lo sé".

Rosa Montero sabe muy bien lo que es un bloqueo creativo, lo sufrió tras la publicación de "Te trataré como a una reina", su tercera novela, y cuando ya tenía un centenar de páginas escritas de la siguiente.

Afortunadamente, igual que se bloqueó se desbloqueó, y ahora sigue disfrutando de su centelleante imaginación.

Asegura que no cree en la posteridad, de modo que no se imagina a lectores de futuras generaciones devorando sus libros dentro de uno o dos siglos: "es altísimamente improbable que te sigan leyendo, al margen de la calidad, la literatura está llena de gente maravillosa completamente olvidada, es más difícil que te sigan leyendo que ganar la bonoloto".