Tras el éxito de "Unorthodox", Lumen publica en español el libro de Feldman

Tras el éxito de la serie "Unorthodox" (Netflix), Lumen publicará el próximo 16 de julio en español el libro en el que está basada, la autobiografía de Deborah Feldman, una mujer judía que creció en la comunidad jasídica de Brooklyn, de la que huyó en busca de libertad.

Feldman publicó en 2012 su historia, la de su alejamiento de su marido y de su familia: "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots".

Ese libro se adaptó en una serie de cuatro capítulos que cuenta cómo Esther, una joven de 19 años, huye de la opresión de su comunidad en Brooklyn y se traslada a Berlín, hasta donde es seguida por su marido, que quiere llevarla de vuelta a Nueva York.

Una historia que se ha convertido en la sorpresa televisiva de las últimas semanas y en uno de los éxitos de la temporada para Netflix.

Ahora, Lumen ha anunciado en un comunicado que publicará una nueva edición del libro de Feldman, titulado en español "Unorthodox. Mi verdadera historia", que incluirá fotografías y un nuevo epílogo de la autora, redactado a raíz de haber colaborado en la serie y tras haberla visto.

Además, a finales de 2020, Lumen también sacará en español "Exodus", la segunda parte de la autobiografía de Deborah Feldman.