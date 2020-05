Agenda cultural para la cuarentena (especial finde): festivales de música callejera sin salir de casa y mucho más

La desescalada también ha llegado a la redacción y, como habréis comprobado, esta semana no ha habido una agenda cultural diaria. En cambio hemos leído el nuevo libro de Zizek, desgranado las ayudas del Gobierno a la cultura y cómo el 90% de los trabajadores de la música quedarían al margen de las mismas. También hemos ido a las librerías del mundo COVID y a los cines de la desescalada.

Parece ser que poco a poco todo avanza hacia una normalidad que a buen seguro será nueva, aunque no sea del todo normal. No obstante, llegan el sábado y el domingo y no queremos que el confinamiento se nos haga más duro de lo que ya es. Por eso volvemos con una agenda cultural para pasar un fin de semana lleno de cultura y ocio, independientemente de la fase de desescalada en la que se encuentre nuestra provincia.

Cine & Series

Esta semana han llegado a distintas plataformas un buen puñado de series. Te recomendamos nada menos que 14 títulos con los que desescalarte en el sofá tranquilamente este fin de semana aquí. DestacamosValeria, basada en las novelas de Elísabet Benavent y cuya crítica puedes leer aquí.

El D'A Film Festival seguirá hasta el domingo en Filmin, con más de sesenta películas disponibles en competición: el mejor cine de autor gratis si cuentas con suscripción a la plataforma. Aquí te recomendamos nueve, pero también te puedes pasear por su oferta aquí.

Además de acoger el festival barcelonés, Filmin estrena varias películas interesantes para este fin de semana. Destacan Solo nos queda bailar, de Levan Akin, cinta que intentó boicotear la ultraderecha en Georgia y de la que te hablamos aquí. También Petra, interesante drama sobre relaciones paternofiliales de Jaime Rosales y de la que te hablamos aquí.

Márgenes estrena este fin de semana Zama, adaptación libérrima de la novela homónima de Antonio di Benedetto dirigida por Lucrecia Martel. Una pequeña joya de una realizadora a reivindicar.

HBO estrenó a principios de mes Betty, miniserie juvenil de seis episodios que recupera los personajes de la película Skate Kitchen, sobre varias mujeres y sus vivencias en el mundillo del skateboard de Nueva York.

Netflix estrena este fin de semana The Eddy, miniserie de 8 episodios creada por Jack Thorne, autor de los libretos de This is England, y Damien Chazelle, director de Whiplash y La La Land. Mucho jazz, melodrama y una puesta en escena exquisita apuntan alto.

Lecturas

Esta semana en nuestro programa Confinados, Ignacio Escolar pudo charlar con Isabel Rosa Roca, fundadora de Roca Editorial, que compartió su perspectiva del parón total de actividad y la ausencia de ferias del libro en el que va a ser un año realmente complicado para el sector editorial, además de recomendar varias lecturas. Puedes leer más y ver el encuentro completo aquí.

Precisamente, Roca Editorial, acaba de poner en marcha #MásGrandesHistorias, continuación de su campaña para facilitar la lectura durante el confinamiento, con libros en formato eBook a precios reducidos. Han añadido novedades editoriales, así que puedes consultar la lista completa de la selecciónaquí.

El domingo 10, a las 12:30h, los periodistas Enric Juliana y Francesco Olivo charlarán sobre cómo España e Italia están afrontando la crisis del coronavirus a iniciativa de arpa editores. Juliana publicó en este sello Nudo España, larga conversación con Pablo Iglesias. Se pueden enviar preguntas utilizando el hashtag #DebatesArpa. El evento se podrá seguir aquí.

La editorial Héroes de papel se ha sumado a otras editoriales facilitando el acceso y compra de algunos de sus títulos en eBook. Se pueden adquirir títulos como Te regalo el fin del mundo de Jose María Villalobos, o Biblioteca Studio Ghibli: El viaje de Chihiro, de Marta García Villar, del que te hablamos aquí. Puedes consultar la lista completa de títulos aquí.

Lo mismo ha hecho en la editorial Blackie Books, que también ha facilitado el acceso a muchos de sus títulos en formato digital. Destacan títulos como Búnker de Tote King, del que te hablamos aquí, o El universo en tu mano de Christophe Galfard, del que te hablamos aquí. Pero además han creado un Cuaderno de actividadesedición 'especial confinamiento' para acompañarnos en la desescalada. Puedes adquirirlo de forma gratuita inscribéndote a casablackie.org.

Conciertos & Recitales

A las 03:00h de la madrugada del sábado (hora peninsular), si estamos despiertos, la compositora y cantante mexicana Natalia Lafourcade ofrecerá un concierto gratuito online. Se podrá seguir en Facebook.

Hasta el domingo 10 de mayo, entre las 17:00 y las 22:00 horas, se celebra el segundo festival online La Calle aún Suena. Se trata de un evento en el que los músicos de calle denuncian su desamparo institucional y su precariedad, al tiempo que ofrecen un espectáculo que nos recuerda su labor. Será a través de la página Facebook del colectivo.

También vuelve la última edición del #YoMeQuedoEnCasa Festival, con un cartel de lujo. Tocarán un buen puñado de músicos y artistas desde sus casas, y podrás seguirlo en sus respectivos perfiles de Instagram. Bely Basarte, Muerdo, Shinova, Despistaos, Brisa Fenoy, La Pegatina, Carlos Sadness y mucho más. Consulta los horarios de cada actuación en el Instagram del festival.

El sábado 9 a las 22:00h, el grupo Zetak ofrecerá el concierto que tenía programado en la Sala BBK, a través de la web y las redes sociales de la sala (ahora cerrada), además de poderse ver en Telebilbao.

También el sábado 9 a partir de las 00:00 hora peninsular, arranca el concierto #UnidosEnLaDistancia con músicos de todo el mundo que tocarán en la página de Facebook de Unión Europea en Perú.

El domingo a las 00:03h de la madrugada (hora peninsular) arranca el festival latinoamericano #LaUniónHaceLaFiesta con actuaciones de Che Sudaka, La tremenda Korte y mucho más. Se podrá seguir en el perfil de Instagram del festival.

Teatro & Ópera

El Teatro Español y Naves del Español en Matadero continúan con el ciclo El Español en abierto que arrancó el pasado 3 de abril gracias a la colaboración del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música. Esta semana han rescatado la obra Continuidad de los parques de Jaime Pujol, dirigida por Sergio Peris-Mencheta. Se puede ver en abierto aquí.

The Metropolitan Opera de Nueva York estrenará estos días dos óperas en abierto, y se podrán ver en nuestro país a partir de las 00:30 hora peninsular. Hablamos de Cavalleria Rusticana de Mascagni y Pagliacci de Leoncavallo, estrenadas en una doble sesión especial el domingo. ¿Por qué? Porque el sábado, el MET emitirá en abierto el documental The Opera House, que repasa la historia de la institución desde su fundación en 1966 hasta nuestros días. Podrás verlo todo aquí.

Pentación Espectáculos ofrece, a través de su web y las de sus teatros asociados, grabaciones íntegras de algunas de sus obras. Esta semana se puede ver Hécuba, protagonizada por Concha Velasco y dirigida por José Carlos Plaza en versión de Juan Mayorga. La puedes ver aquí.

Museos & Arte

El Museo del Prado de Madrid, que ha superado los 12 millones de visitas a su web desde el confinamiento, ha puesto en marcha la iniciativa Color [Observa]. Se trata de una propuesta que se presenta como una alternativa a los recorridos que habituales del museo, y que desentraña diálogos entre distintas obras y artistas a través del color. Su primera aproximación está dedicada al azul y la podemos descubrir aquí.

La Casa Encendida de Madrid presenta la exposición colectiva online I fantasize a springtime and cry(Fantaseo una primavera y lloro). Se trata de una interesantísima muestra de 18 artistas nacionales e internacionales que reúne prácticas artísticas que se desarrollaban en aislamiento y utilizaban el mundo virtual para expandirse. Puedes descubrirla a través de seis entregas semanales que se verán en el perfil de Instagram del centro cultural.

El Van Gogh Museum de Ámsterdam, ha querido facilitar recorridos temáticos por su colección mientras siga cerrado al público por la situación sanitaria actual. Podéis descubrir mucho más aquí.

El Museo Ghibli de Mitaka, históricamente celoso de sus secretos, pues no permite la entrada de cámaras a su recinto, ha decidido entrar en el siglo XXI por la puerta grande: inaugurando un canal de YouTube hasta ahora inexistente, y facilitando pequeñas visitas virtuales en cápsulas de vídeo de menos de un minuto. Una joya para cualquier amante de la animación.