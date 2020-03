Agenda cultural para tiempos de coronavirus: todo lo que puedes hacer este domingo 22 sin salir de casa

View this post on Instagram

JA TENIM CARTELL!🙌 Aquestes són totes les persones que participaran en #conFusiónEnCasa! Un esdeveniment virtual d'expressió lliure en el qual pots trobar propostes tan variades com tallers de pintura, xarrades i tallers d'energia vital, plaer i psicologia per a ajudar-nos a afrontar aquests dies, concerts de diferents estils musicals, classes de taekwondo, sessió Dj...tot directe a la teua casa DES DE DIFERENTS PARTS DEL MÓN!🌎 Durant els 3 dies que dura l'esdeveniment, cada participant retransmetrà des del SEU COMPTE D'INSTAGRAM un vídeo en directe. ➡️Com fer per a no perdre't res? Molt fàcil! Només has de seguir els comptes d'Instagram que vulgues veure i així quan comencen a retransmetre en directe t'arribarà una notificació. Tens tots els comptes al final d'aquesta publicació. Prompte direm els horaris per dies, però mentrestant pots compartir perquè ningú li ho perda 😉. #joemquedoacasa . (Traducció en comentaris) . Participants: -Jana Barbera @janabarbera -Amy White @amybethwhiteinsta -Pablo Picazo @pablopicazopiano -Irene @abismescovers -Pablo Navas @pablonavasy -Kike M @kike_m_ -Adriana Placentera @placentera_net -Sandra Mora @sandramora.es -Sako BFS @sakobfs -Merce Pérez @merceperez_ -Belen Sales @belensales -TDK Dagun @taekwondo.dangun -Giuseppe De Falco y Mariangela Buonaguro @gius.defalco -Gabriel de Paco @gabrieldepaco -Horacio @iamhoraci -K -Jake Rosenberg @washburnandtheriver -Brendan Forrest @bforrestmusic -Dj Allie Ortiz y Octopy @djallieortiz After parties: -Sr. Brown @vinyl.o.rama -La Cumbia te Cambia @lacumbiatecambia