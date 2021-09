Carlota Gurt: "La soledad te puede expulsar del mundo"

Barcelona, 4 sep (EFE).- Después de leer y escuchar a Carlota Gurt, la tentación es pensar que cuando era más joven cayó en la marmita de la Fura dels Baus y quedó impregnada para siempre con sus esencias. Volcánica, directa, orgánica, incluso atávica, la traductora acaba de publicar su primera novela, "Sola".

En una entrevista con Efe, no esconde que haber sido durante cinco años productora ejecutiva del grupo teatral catalán igual sí ha hecho mella en su manera de ser y no descarta que "esa cosa tan viva, tan de dentro" que hay en todos sus textos provenga de ahí, aunque añade: "yo soy así desde siempre, soy muy expresiva. Los que me conocen dicen que escribo como soy".

Dedicada profesionalmente a la traducción, aunque es licenciada también en Humanidades, Empresariales, Estudios de Asia Oriental y Comunicación Audiovisual, Gurt entró en el mundo literario por la puerta grande tras ganar en 2019 el premio Mercè Rodoreda por sus relatos de "Cavalcarem tota la nit".

En "Sola" (Proa), una versión libre de "Solitud" de Víctor Català, la protagonista es Mei, una mujer en la cuarentena que después de fracasar profesionalmente se retira a la casa de su infancia, en medio del bosque, para escribir una novela, en una cuenta atrás de 185 días de su vida.

Desvela que su proceso de escritura tiene mucho que ver con los cursos de narrativa que se imparten en el Ateneu Barcelonès y que lo que cuenta tiene trazas de su propia circunstancia vital, aunque remarca que ella no es Mei.

"Yo escribía cuentos -explica- y decidí que quería hacer una novela, aunque pensaba que era muy difícil y tampoco veía claro inventarme una cosa desde cero. 'Solitud' siempre me había gustado mucho por esa fuerza violenta que desprende, aunque, luego a nivel de lengua, de estilo, me cargue un poco".

Sentada ante el ordenador, en un momento en el que intuía que su vida a nivel personal podía dar un vuelco, empezó a "girar" la obra de la Català y, aunque hay una trasposición, incluso de algunos personajes, al final "fue la excusa" para atreverse a escribir una novela".

A su juicio, su historia se centra en "las soledades de la vida, que son muchas, desde las de los padres, la pareja o los amigos". "La soledad te puede expulsar del mundo", sentencia.

A la vez, se adentra por otros caminos, aunque no los puede desvelar porque quiere que sea el lector quien los cruce y los descubra cuando llegue al final de estas casi 400 páginas.

Viviendo una semana en Barcelona y otra en el Baix Empordà por una cuestión de logística familiar, tras su divorcio, revela que ella también ha pasado muchas horas sola en su casa en medio del bosque, mientras sus tres hijos están en el colegio, y, al igual que a Mei, le roban los higos de su higuera o ha encontrado unas gafas de sol tiradas en el porche que no eran de nadie de la familia y que en la novela aportan un momento de cierta tensión.

En este punto, recuerda que hace un tiempo leyó las críticas literarias que realizaba Gabriel Ferrater, de apenas unos párrafos, y en la dedicada a "Solitud" decía que era "una alucinación erótica de la protagonista y de la autora".

"Y me parece que mi versión tiene algo de alucinación erótica, aunque hay mucho sexo sin haber nada de sexo", una frase que entenderá el lector cuando termine su novela, añade.

Atenta ahora a las reacciones que provoque una de las novedades editoriales en catalán de la temporada, Carlota Gurt dice sentirse más escritora que cuando presentó "Cavalcarem tota la nit", especialmente porque en los últimos meses ha ganado tres becas que le permitirán bajar el ritmo de trabajo de las traducciones para crear nuevos artefactos literarios.

Gracias a estas ayudas, está ya creando una novela que transcurrirá en Barcelona, y que no tendrá nada que ver con "Sola" y en nuevos relatos en los que los vehículos y los pájaros serán muy protagonistas: "sueño mucho con hormigoneras, con taxis, con funiculares, lo que supongo tiene que ver con hacia dónde voy y cómo voy, con la incertidumbre", señala.

El libro, por otra parte, lo publicará en castellano el día 13 de septiembre la editorial Asteroide, en una traducción de Palmira Feixas, con gente que ya le ha dicho que esto va en contra del catalán y que es hacer un flaco favor a su literatura.

Sin embargo, Gurt considera que "si queremos que la literatura catalana crezca tenemos que ir a conquistar otros mercados porque el nuestro es pequeño y no podemos llegar a profesionalizarnos y, por tanto, hay que ir a mercados extranjeros".

Irene Dalmases