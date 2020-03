Estas 23 películas no se van a estrenar por culpa del coronavirus (por si quieres apuntarlas para verlas después)

Este primer viernes de cuarentena es históricamente triste para el sector del cine de nuestro país. Por primera vez, las carteleras amanecerán vacías y sin estrenos por lo menos hasta dentro de dos semanas (el 3 de abril). El cese de actividad en las salas es una medida necesaria para evitar la propagación del coronavirus y, como la mayoría de sectores profesionales, el cine está asumiendo lo mejor que puede la magnitud del impacto y esperando una intervención rápida que le permita estrenar online.

Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine Español, entiende que ahora no es el momento de priorizar al audiovisual por encima de las urgencias sanitarias y económicas. Aunque su discurso es apaciguador, la realidad es que Hollywood les ha adelantado por la izquierda y va a estrenar desde este viernes en formato de alquiler online. Eso sí, solo en Estados Unidos.

Universal fue la primera en anunciar que El hombre invisible, La caza y Emma se ofrecerán por 19,99 dólares. Más tarde se sumó Disney y, por último, Warner Bros. Aquí, el séptimo arte está atado de manos por la Ley del Cine que obliga a todos los títulos que hayan recibido ayudas a pasar primero por salas. ¿Y si no hay salas? No existe un precedente en nuestro país, pero los profesionales apuestan por que, en breve, sucederá lo mismo en plataformas españolas: Filmin, Flix Olé, o en Netflix, como se ha venido haciendo con diversos estrenos.

Hasta que eso ocurra, y entendiendo que no todos los títulos serán agraciados con tal oportunidad, proponemos apuntarse esta lista de cine pendiente que hoy no verá la luz por el apagón de las 3.593 pantallas de nuestro país. Películas españolas, indies y extranjeras en stand by por el coronavirus, pero que no debemos olvidar cuando las salas vuelvan a abrir sus puertas.

Cine independiente, europeo y español

Papicha, sueños de libertad

Nueva fecha de estreno: 1 de mayo de 2020.

Argelia, años 90. Una estudiante de 18 años sueña con convertirse en estilista y se niega a que los trágicos sucesos de la guerra civil argelina le impidan llevar una vida normal y salir por la noche con su amiga Wassil y luchar por su libertad organizando un desfile de moda.

Arab Blues

Directora: Manele Labidi Labbé, Francia,

Nueva fecha de estreno: 22 de mayo de 2020.

Después de estudiar durante varios años en Francia, Selma abre su propia consulta psicoanalítica en un popular suburbio de Túnez, justo después de que tenga lugar la revolución social y política.

Pinocho

Estreno pospuesto sin fecha,

Director: Matteo Garrone, Italia.

Adaptación en live-action del célebre cuento sobre la marioneta de madera a cargo de Matteo Garrone con Roberto Benigni en el papel de Geppetto.

Y llovieron pájaros

Estreno pospuesto sin fecha.

Director: Louise Archambault, Canadá.

Esta es la historia de tres ancianos que han elegido retirarse del mundo y vivir en los bosques de Canadá. Al tiempo que un gran incendio amenaza la región, alguien llega hasta su escondite: una joven fotógrafa que busca a un tal Boychuck. Poco después, una mujer de más de 80 años aparece y algo extraordinario surgirá entre todos ellos.

Matthias & Maxime

Estreno pospuesto sin fecha.

Director: Xavier Dolan, Canadá.

Dos amigos de la infancia se besan como parte de la filmación de un cortometraje para la universidad. Tras el beso, ambos comienzan a preguntarse cuáles son sus auténticas preferencias sexuales, lo que pone en peligro la estabilidad de sus vínculos sociales.

La Belle Epóque

Estreno previsto en junio.

Dirección: Nicolas Bedos, Francia.

Víctor, un sexagenario desilusionado, ve su vida trastornada el día en que Antoine, un brillante empresario, le ofrece un nuevo tipo de atracción: la oportunidad de sumergirse de nuevo en una era de su elección. Victor decide revivir la semana más memorable de su vida. Aquella en la que, 40 años antes, conoció a su gran amor.

Todo pasa en Tel Aviv

Estreno sin fecha prevista.

Director: Sameh Zoabi, Luxemburgo.

Salam, un apuesto palestino de 30 años que vive en Jerusalén, trabaja en el set de la famosa telenovela palestina Tel Aviv on Fire, producida en Ramallah. Todos los días, para llegar a los estudios de televisión, debe pasar por un estricto control israelí que le hará empezar a colaborar con el comandante del puesto fronterizo.

Chicuarotes

Estrenos sin fecha prevista.

Director: Gael García Bernal, México.

Chicuarotes cuenta la aventura criminal de ‘el Cagalera’ y ‘el Moloteco’, dos chicos que buscan desesperadamente salir de la situación y de su pueblo natal. La travesía inicia cuando un amigo de ellos les habla de la posibilidad de comprar una plaza en el sindicato de electricistas, para lo cual idean distintas formas de juntar el dinero.

Temblores

Estreno sin fecha prevista.

Director: Jayro Bustamante, Guatemala.

Pablo es un "buen hombre": un cristiano evangélico practicante de 40 años con dos hijos maravillosos. Pero un día, Pablo se enamora de Francisco y decide abandonar a su devota familia. Esta podrá entonces su fe por encima de todo y se aferrará a la idea de "curar" a Pablo.

Operación Camarón

Nueva fecha de estreno: 11 de septiembre de 2020.

Director: Carlos Theron, España.

Desconocido en el mundo del hampa, con aspecto de pringado y dotes de concertista clásico, Sebas, un policía novato, es el candidato perfecto para una peligrosa misión: infiltrarse como teclista en 'Los Lolos', una banda hortera de flamenco-trap que va a tocar en la boda de la hija de un traficante local.

Ofrenda a la tormenta

Nueva fecha de estreno: 12 de junio de 2020.

Director: Fernando González Molina, España.

Tercera parte de la Trilogía del Baztán, basada en las novelas de Dolores Redondo. Ha pasado ya un tiempo desde que la inspectora Amaia Salazar se enfrentó a su madre. Pero a pesar de que tanto la Guardia Civil como el juez Markina dan por cerrado el caso, la muerte súbita de una niña en Elizondo resulta sospechosa y los análisis forenses llevan a Amaia a investigar otras muertes de origen similar.

El inconveniente

Estreno previsto para agosto.

Director: Bernabé Rico, España.

A Sara le ofrecen comprar la casa perfecta: espaciosa, muy luminosa y extremadamente barata. Tan solo tiene un pequeño inconveniente: Lola, la octogenaria dueña actual, vivirá en ella hasta que muera. Aun así, Sara cree que es un buen negocio y decide comprar y esperar.

Estrenos de Hollywood

Un amigo extraordinario

Estreno previsto para el verano de 2020.

Directora: Marielle Heller, Estados Unidos.

Biopic de Fred Rogers, interpretado por Tom Hanks y por cuyo papel del creador y presentador de un conocido programa de televisión para niños en los años 60 en Norteamérica estuvo nominado al Oscar.

James Bond, sin tiempo para morir.

Estreno previsto para noviembre.

Director: Cary Joji Fukunaga, Estados Unidos.

James Bond, interpretado por Daniel Craig, se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter (Jeffrey Wright), lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

Los nuevos mutantes

Estreno pospuesto sin fecha.

Director: Josh Boone, Estados Unidos.

Cinco jóvenes mutantes que acaban de descubrir sus habilidades, son encerrados en unas instalaciones secretas contra su voluntad y luchan por escapar de su pasado y salvarse a sí mismos.

Mulan

Estreno pospuesto sin fecha prevista.

Director: Niki Caro, Estados Unidos.

China, época de la dinastía Han. Mulan es una joven hermosa, fuerte y valiente, hija de un respetable veterano de guerra. Cuando son atacados por invasores del norte, que luchan junto a una bruja, el Emperador decide formar un ejército compuesto por un varón por cada familia. Es entonces cuando Mulan se hace pasar por un guerrero, para evitar que su anciano padre tenga que ir al frente.

Un lugar tranquilo 2

Estreno pospuesto sin fecha.

Director: John Krasinski, Estados Unidos.

Los Abbott están de vuelta. Después de los eventos ocurridos en Un lugar tranquilo (2018), la madre coraje interpretada por Emily Blunt, junto con su hija Regan, su hijo Marcus y su bebé, se enfrentarán a los terrores del mundo exterior. Una vez que han descubierto cómo acabar con los monstruos que atacan cuando perciben sonido, la familia se adentrará en los bosques, decididos a traspasar los límites.

Morbius

Nueva fecha de estreno: 7 de agosto de 2020.

Director: Daniel Espinosa, Estados Unidos.

Película ambientada en el universo de Spider-Man y centrada en uno de sus villanos más icónicos, Morbius, un doctor que tras sufrir una enfermedad en la sangre y fallar al intentar curarse, se convirtió en un vampiro y que protagoniza Jared Leto.

Trolls 2

Estreno previsto para el 10 de abril por streaming.

Directores: Walt Dohrm y David P. Smith, Estados Unidos.

En una aventura que les llevará más allá de todo lo que habían conocido, Poppy y Branch descubren que su tribu de Trolls es solo una de las seis que existen, que el resto están repartidas en seis reinos y consagradas a seis tipos distintos de música: funk, country, tecno, clásica, pop y rock.

Greyhound

Nueva fecha de estreno: 19 de junio.

Director: Aaron Schneider, Estados Unidos.

Durante los primeros días de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, un convoy internacional de 37 barcos aliados, encabezado por el comandante Ernest Krause, cruza el Atlántico Norte mientras es perseguido por submarinos alemanes.

Peter Rabbit 2

Nueva fecha de estreno: 31 de julio.

Director: Will Gluck, Estados Unidos.

Regresa el travieso y aventurero Peter Rabbit junto con el resto de sus compañeros animales. En esta segunda entrega, Bea (Rose Byrne) y Thomas McGregor (Domhnall Gleeson) se han casado. Eso sí, a pesar de haber logrado crear una familia improvisada, el rebelde conejo tendrá sus diferencias con McGregor y seguirá causando problemas. La película está basada en los personajes creados por Beatrix Potter.

Antlers: criatura oscura

Estreno pospuesto sin fecha prevista.

Director y productor: Scott Cooper y Guillermo del Toro, Estados Unidos.

En Antlers, una pequeña ciudad de Oregón, una profesora y su hermano, el sheriff de la localidad, se empiezan a interesar por un estudiante misterioso y distante. A medida que se van conociendo, descubre que el joven esconde un peligroso secreto que podría tener consecuencias fatales.

Fast and Furious: Hobs y Shaw

Nueva fecha de estreno: 22 de noviembre de 2020.

Director: David Leitch.

Hobbs (Dwayne Johnson) es un leal miembro de los servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático estadounidense, y Shaw (Jason Statham), un solitario mercenario ex miembro de un cuerpo de élite del ejército británico. Ambos se tendrán que unir para luchar contra un anarquista mejorado ciber-genéticamente (Idris Elba) que se hace con el control de una peligrosa arma biológica.