Siete películas para reconciliarse con el cine fantástico y de terror en la Muestra SYFY

Otra cosa no pero en nuestro país los fans del género abundan. Prueba de ello es la salud de hierro de algunos festivales y muestras que se consolidan, año tras año, como trincheras del cine más esquinado gracias a su programación. También a una considerable legión de fans que, en muchas ocasiones, peregrinan de ciudad en ciudad en busca de nuevas muestras de talento fantástico o de terror.

La meca del cine fantástico y de terror, el Festival de Sitges, superó unos años regulares para confirmar que lleva tres años creciendo en programación y en entradas vendidas, con alrededor de 200.000 asistentes. A la sombra del gigante crecen sin prisa pero sin pausa festivales más que consolidados. El Festival de cine de Terror de Molins de Rei cumplirá casi cuatro décadas en 2018. En Donostia, la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián lleva casi treinta años batallando contra viento y marea por ofrecer lo mejor del panorama a sus fans. Casi tantas como las ediciones con las que cuentan a su espaldas el FANCINE de Málaga o el FANT Bilbao.

Sin embargo, inspirados por el espíritu de estos, han surgido alrededor de nuestro mapa programaciones más modestas pero que viene pisando fuerte. El Nocturna celebraba su V Edición en octubre de 2017, unas cuantas menos que las que lleva el C-FEMde Murcia o el FKM de A Coruña casi llega a la décima. La madrileña Muestra SYFY celebra este año sus quince primaveras con un público entregado y fiel por el que muchos gestores culturales darían un brazo. Su programación, con algunos de los títulos más esperados del género de 2018, confirma por qué siguen vendiendo abonos y colgando el sold out constantemente. Estas son algunas de las películas más esperadas de la temporada, que se podrán ver en esta cita para los amantes del género

Un pliegue en el tiempo

A Madeleine L’Engle le pasó lo mismo que a J.K. Rowling, aunque más exagerado: nada menos que 26 editoriales le cerraron las puertas en la cara hasta que llegó a manos de un pequeño editor independiente neoyorquino. Entonces, en 1962, Una arruga en el tiempo se convirtió en un éxito que se traduciría a una treintena de idiomas y que en la actualidad supera las setenta ediciones. Narra la historia de una joven que emprende la búsqueda de su padre tras recibir la visita de tres extrañas mujeres que le dicen que se encuentra fuera de nuestro planeta.

Rebautizada como Un pliegue en el tiempo, Disney la adapta al cine con nada menos que dos actrices de la talla de Reese Witherspoon y Oprah Winfrey. A la primera, su composición absolutamente genial del personaje de Madeline en la serie Big Little Lies la ha vuelto a poner en el mapa, y la segunda hizo historia hace escasos meses en los Globos de Oro. Ava DuVernay es la encargada de dirigir esta film familiar después de haber conseguido la nominación a Mejor Película con la excelente Selma, y de remover conciencias con el documental Enmienda XIII (13th) para Netflix. Se estrena el 9 de marzo en España. Los ingredientes son los adecuados pero visto el adelanto, podemos estar ante un éxito o ante un fracaso de las proporciones de Tomorrowland.

Thelma

No solo es una de las películas fantásticas más esperadas del año, es una de las mejores películas de la temporada. Thelma sigue la evolución de una joven que intenta pasar desapercibida en sus primeros días de universidad pero no puede. Es incapaz de controlar sus emociones y, cuando no lo hace, se suceden las desgracias de carácter paranormal a su alrededor. Un día, Thelma conocerá a Anja, una mujer por la que siente una fuerte atracción que hará que todo se desborde.

Se trata de la nueva película del noruego de Joachim Trier que confirma su talento como creador de imágenes perturbadoras. Además, también resulta ser su mejor film hasta la fecha tras dejar atrás el manierismo de Louder Than Bombs y refinar su elegancia para el drama psicológico que había apuntado en la excelente Oslo, 31 de agosto. Thelma llegará a salas españolas el 23 de marzo.

Pacific Rim: Insurrección

Secuela de la cinta con la que el hoy oscarizado Guillermo del Toro rindió homenaje al género de kaiju eiga. Un film espectacular de voluntad netamente, con una imaginería visua desbordante, puesta en escena envidiable y set-pieces de acción rodadas con un pulso magnético. Una locura que daba sentido a lo que se ha convenido en llamar el ' blockbuster de autor'.

Esta vez, el argumento vuelve a ser el mismo: unos aliens gigantescos surgidos de una brecha interdimensional intentan destruir la tierra. Para evitarlo, los humanos sacan a pasear unos robots igual de gigantescos que acaben con ellos. Puro entretenimiento que, sin embargo, daba buena cuenta de inteligencia en su primera aventura. Veremos si se repite la jugada a partir del 23 de marzo.

Salyut-7

La estación espacial soviética Salyut-7 fue parte un ambicioso programa homónimo al que puso punto y final. Había sido hasta la fecha la estación más avanzada de la Unión Soviética, lanzada al espacio el 19 de abril de 1982, pero al año siguiente tuvo que deshacerse de dos módulos que contenían información crucial de las investigaciones llevadas allí arriba. Dos astronautas intentaron recuperarlos en 1985 y este film narra su historia.

Aunque el realizador ruso Klim Shipenko solo tiene en su haber una comedia de calidad cuestionable, llamada Lyubit ne lyubit, este film lo ha puesto definitivamente en el mapa. Promete seguir la estela de la aventura espacial que aprovecha hasta límites sorprendentes su escaso presupuesto en la estela de la sorprendente Europa One. Desgraciadamente, tiene fecha de estreno confirmada en nuestro país.

I am not a Witch

Shula tiene solo nueve años pero en su pueblo afirman que es una niña peligrosa y que puede acarrear mil maldiciones a sus habitantes. Así que deciden acusarla de brujería y enviarla a una especie de campo de concentración para brujas del que, aseguran, si escapas terminas convertido en una cabra blanca.

La realizadora zambiana Rungano Nyoni dejó a más de uno con la boca abierta tras su paso por Cannes en la quincena de realizadores. I am not a Witch se ha convertido en un fenómeno indie británico y se ha hecho con tres BAFTA y tres galardones en los British Independent Film Awards. Debut que a ratos recuerda a la extraordinaria Bestias del sur salvaje, y otras a la hipnótica Rebelde (War Witch). También una brillante sátira feminista en torno a la infancia africana. Parece ser que no llegará a salas pero se estrenará el 11 de marzo en Movistar+.

How to talk to girls at parties

Neil Gaiman escribió este relato en 2006 con el objetivo de liberar algunos demonios interiores que arrastraba desde su adolescencia punk. No en vano, How to talk to girls at parties se ambienta en la Gran Bretaña del 77 y narra las desventuras de un grupo de jóvenes rockeros que una noche se cuelan en una fiesta privada llena de gente extraña. Tanto que resultan ser extraterrestres de otro planeta que estaban por la tierra solo de paso. Cuando uno de los jóvenes se enamore de una de las alienígenas, la noche de fiesta se convertirá en algo totalmente distinto.

Dirige John Cameron Mitchell con guion del propio Gaiman, en lo que es una comedia teen absurda pero original. En Cannes provocó abucheos, algo que muchos aseguran que es buena señal. El tema se repitió con el estreno de Reino Unido, donde fue absolutamente masacrada por la crítica. Sin embargo, en Sitges provocó sensaciones dispares y se coló entre las películas más destacadas del festival. Sea como fuere, promete no dejar indiferente a nadie. Aunque sigue sin estreno confirmado en España.

As boas maneiras

Ana es una mujer de clase alta que busca a alguien que la cuide durante su embarazo. Así conoce Clara, una mujer de cuna humilde que vive sola a las afueras de São Paulo. Sin embargo, a medida que el embarazo avanza, Clara empieza a detectar en Ana comportamientos de lo más extraños que la hacen pensar que aquello no es un embarazo normal.

Se trata de la nueva incursión en el terror de la pareja creativa formada por Marco Dutra y Juliana Rojas que ya causaron cierto revuelo con Trabalhar Cansa. Después de aquello, Dutra probó en solitario con el thriller Era el cielo y Rojas con la comedia musical Sinfonia da Necrópole. As boas maneiras es su mejor película hasta la fecha, y prueba de ello fue el premio de la crítica en Sitges, Ex aequo con El sacrificio de un ciervo sagrado, y su halagador paso entre la crítica de Locarno. Los premios no han hecho que ninguna distribuidora se atreva, pues sigue sin estreno confirmado en nuestro país.