Un colombiano llega a los cines dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Viena

El director de orquesta colombiano Andrés Orozco-Estrada llegará a los cines del país con la dirección de la Orquesta Sinfónica de Viena, que interpretará la Novena Sinfonía de Beethoven grabada en Austria, informaron este jueves los organizadores.

La transmisión del concierto realizado el pasado 31 de diciembre en el Konzerthaus de Viena bajo la dirección de Orozco-Estrada será proyectado en dos funciones los próximos 22 y 23 de junio en 11 ciudades colombianas.

"El entusiasmo que nos ha generado Andrés y una particular admiración han logrado que traigamos esto a Colombia (...) Vamos a hacer la trasmisión tal cual se hace en vivo, no tiene edición particular", afirmó a periodistas la gerente de distribución de Cine Colombia, Pía Barragán.

Con este espectáculo, el director nacido en 1977 en Medellín acerca la magia de la Sinfónica de Viena al público colombiano y además toma el mando de la histórica orquesta que liderará de manera permanente desde el próximo año.

En la presentación de 80 minutos, Orozco-Estrada dirige con ímpetu la orquesta fundada en 1900 y guía al espectador a través de los cuatro movimientos: "Allegro ma non troppo e un poco maestoso", "Molto vivace", "Adagio molto e cantabile" y el majestuoso final con "Presto: O Freunde".

La cinta será reproducida en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Villavicencio, Ibagué, Manizales, Popayán y Pereira.

A la presentación de la cinta también asistieron algunos de sus pupilos ocasionales en la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia.

"Nosotros trabajamos con Andrés cada dos años, estuvimos en Austria, Alemania y Suiza con él (...) es realmente un orgullo y una motivación tener a un personaje como él dirigiéndonos y siendo nuestro mentor", indicó a Efe Laura Mendoza, violonchelista de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia.

De igual forma, el director adjunto de la Filarmónica Joven, Juan Andrés Rojas, destacó el aporte que hace Orozco-Estrada como colombiano a la interpretación de Beethoven por parte de una de las orquestas más tradicionales del mundo.

"Esta presentación es imperdible porque es ver a Andrés contagiando a un público austríaco, es él contagiando la magia y la energía colombiana a una orquesta mítica y que permite ver una interpretación apasionante de la Novena Sinfonía", subrayó Rojas.

Orozco-Estrada debutó con los sinfónicos de Viena en 2006 y sustituirá al frente de la orquesta al suizo Philippe Jordan, quién asumirá la dirección musical de la Ópera Estatal de Viena a partir de 2020.

El colombiano ha dirigido prestigiosas orquestas del mundo como la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Londres, la Orquesta Nacional de Francia, la Staatskapelle de Dresde y la Mahler Chamber Orchestra, entre otras.