El barítono Carlos Álvarez cree que ha habido "decisiones arbitrarias" hacia la cultura

Málaga, 9 oct (EFE).- El barítono Carlos Álvarez ha lamentado que en la pandemia se hayan producido hacia la cultura "decisiones arbitrarias que no tienen que ver con estudios epidemiológicos" y tiene la "sensación" de que "la toma de decisiones no está basada en un estudio que sea adecuado, ni racional ni profesionalmente hablando".

Álvarez, que ha presentado este viernes las dos funciones de "Simon Boccanegra" en versión concierto en las que participará los próximos 16 y 18 de octubre en el Teatro Cervantes de Málaga, ha afirmado en rueda de prensa que los últimos meses han sido "un camino tortuoso para el mundo de la cultura, que ha sido maltratada y mal entendida".

Ha explicado que, cuando ha trabajado recientemente en la Ópera de Viena, "se ha permitido un acceso del público del 75 por ciento, sin uso de mascarilla dentro de la sala, pero con unas indicaciones que tenían que cumplir".

Por su parte, los artistas que han trabajado sobre el escenario eran sometidos a una prueba PCR diaria, algo que supone "una gran inversión, pero que ha permitido hacer la función tal y como se ha hecho en los últimos diecisiete años", ha añadido Álvarez.

Considera que en España "no se ha tenido en cuenta que, de esta situación, o salimos todos juntos o no saldremos", y que hay que entender la cultura "como un bien esencial de la sociedad y como un elemento absolutamente necesario", y "no solo un acto de divertimento o una reunión en la que unos disfrutan del trabajo que otros hacemos".

Ha apostado por "dejar la iniciativa a los responsables de los teatros", porque ellos son los primeros interesados en que esto funcione" y "no es un capricho invitar a la gente a que se sienta cómoda y segura dentro del teatro".

En el caso de este "Simon Boccanegra" en Málaga, durante los ensayos los miembros del elenco mantienen la distancia de seguridad, porque asumen "que esto es un riesgo laboral" y tienen "confianza en que los compañeros están bien", además de entender que su seguridad "es la salud de todos".

Ha añadido que podrían tener una prueba PCR personal todos los días, pero cree "que no es necesario", porque todos son "conscientes de que esto es un trabajo de equipo y de que la responsabilidad individual es cada vez más la responsabilidad colectiva".

Álvarez sostiene que "Simon Boccanegra" es "un ejemplo precioso de una ópera que se ha convertido en una obra maestra de las artes escénicas y que sigue sirviendo para representar la sociedad de nuestro tiempo".

"Me gustaría decir que el ser humano ha evolucionado para que lo que se ve en el escenario sea una reminiscencia de situaciones pasadas, pero no es así, y esta ópera sirve para hacer una crítica de lo que estamos viviendo todavía hoy", según el barítono.

El aforo estará reducido en el Teatro Cervantes a un 42 por ciento, lo que supone 401 localidades, tras recibir una autorización de la Consejería de Salud para aumentarlo después de que en los últimos espectáculos estuviera reducido a doscientos espectadores, ha explicado el director de este espacio, Juan Antonio Vigar.