Escritora Gabriela Guerra asegura que en Cuba las protestas son por hartazgo

México, 19 jul (EFE).- La escritora cubana Gabriela Guerra, ganadora del Premio Juan Rulfo de novela de 2016, aseguró este lunes que las protestas populares en su país son porque la gente está harta de las penurias del día a día y de jugarse la vida para comer.

"Cuando leo algo de Cuba diciendo que las manifestaciones son mandadas por Estados Unidos, me pregunto si hay seres humanos capaz de creerse una tontería de ese tamaño. La gente está en la calle porque está harta porque tiene que jugarse la vida para conseguir un pollo o cualquier alimento de los esenciales y básicos", dijo a Efe.

Guerra, residente en México desde 2009, reveló estar en contra por partida doble del bloqueo económico estadounidense a Cuba, en contra porque causa estragos en el nivel de vida de los cubanos y porque sirve de pretexto a las autoridades de La Habana para justificar sus faltas de libertades.

"Estoy en contra del bloqueo que hace sufrir al pueblo y le ha dado al Gobierno la justificación para echarle la culpa de todo a Estados Unidos. si lo quitaran, otro gallo cantaría porque la gente sabría la realidad", agregó.

En días pasados, decenas de miles de cubanos se lanzaron a las calles con consignas contra el Gobierno y peticiones de libertad, lo cual provocó una represión que niega el Gobierno cubano, pero se observa en vídeos difundidos en redes y declaraciones de testigos.

Con ello, el país vivió la protesta antigubernamental más grande desde el llamado "maleconazo", cuando en agosto de 1994, en pleno "periodo especial", cientos de personas salieron a las calles de La Habana y no se retiraron hasta que llegó el entonces líder Fidel Castro.

"La verborrea política es de uno y otro lado, se aviene a los intereses de un lado y del otro. El drama acá es que con los radicalismos, sufren los cubanos que están en la isla y nosotros, fuera. Ahora, por ejemplo, mi padre necesita unas medicinas que pueden salvarle la vida y no puedo mandarlas", confesó.

Gabriela Guerra, con tres novelas publicadas, un cuaderno de cuentos y el libro de crónicas "Nostalgias de La Habana" lamentó que en Cuba no sea permitido protestar y dijo que las personas están cansadas de las faltas de libertades.

"Ningún pueblo de merece un gobierno de 60 años. Después de Fidel y Raúl Castro, el presidente (Miguel Díaz-Canel) no fue electo y ningún pueblo merece un gobierno que no decidió. Vale la pena que un pueblo se equivoque al elegir y rectifique, pero en Cuba no pueden elegir y menos rectificar", dijo.

Guerra dijo entender que fuera de Cuba muchos se solidaricen con Cuba y critiquen el bloqueo, pero lamentó que solo vean una parte, algo que quizás esté relacionado con el desconocimiento.

"Mucha gente se traga el discurso por ignorancia porque nunca estuvieron allí. No saben que en Cuba teníamos que oír a John Lennon a escondidas. No hay libertades, no podíamos leer a (Mario) Vargas Llosa y (Jorge Luis) Borges y tenemos otras limitaciones ajenas al bloqueo", concluyó.