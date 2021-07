Gene Simmons: "Estamos llegando al final del camino y queremos mostrar todo"

Ciudad de México, 20 jul (EFE).- A un mes de cumplir 72 años, el astro del rock Gene Simmons presenta los momento más brillantes y oscuros de la historia de Kiss en "Kisstory", un documental que ante todo, busca presentar la verdad de la agrupación.

"Estamos llegando al final del camino y queremos mostrarlo todo", asegura el músico este martes en conferencia con medios latinoamericanos y añade, "a nuestros fans les debemos la verdad y 'Kisstory' muestra todas las verdades, las tristes y los buenos tiempos".

Según relata el cantante, parte de esas duras historias tienen que ver con drogas, de las que asegura siempre se mantuvo alejado, así como la deserción de dos adorados miembros de la banda, Ace Frehley y Peter Criss.

"Uno de los peores momentos de la banda fue cuando nos dimos cuenta de que el carro no podía andar con dos llantas pinchadas, de los cuatro miembros que éramos no podíamos seguir con Ace y Pete, eso fue lo más triste, estamos llegando a los 50 años del grupo y ellos no están aquí para disfrutar eso", comenta triste el bajista.

Simmons cuenta que junto con su cofundador, el guitarrista Paul Stanley, hicieron todo lo posible en numerosas ocasiones para que el guitarrista y el baterista originales estuvieran en la banda, pero fue imposible.

Detalla que incluso los invitó a ser parte de su próxima gira y del documental, que llega al canal de suscripción estadounidense A&E en dos partes el 21 y 22 de agosto, y que tuvo una negativa de su parte.

Pero cuando se trata de elegir uno de los mejores momentos de su carrera, Gene elige sin dudarlo "el inicio", ya que considera que todas las primeras experiencias en la vida siempre son las más bellas.

Simmons también aclara que este primer inicio será retratado en una ficción bajo la dirección del director de "Piratas del Caribe: La venganza de Salazar" (2016).

"Nosotros venimos de Studio 54, de la era disco, pero éramos una banda de glam rock. Es la historia de cómo cuatro personas totalmente diferentes hicieron una banda de rock", avanza.

El bajista también reconoce el gran cariño que le tiene a América Latina, desde su cultura y tradiciones, hasta su música, pues afirma que es seguidor de músicos como el colombiano Juanes o los mexicanos Los Tigres del Norte.

"LOS POLÍTICOS SON IDIOTAS"

Con respecto a la pandemia, la banda se mantuvo "inteligente", según Simmons, pues no querían enfermarse ni contagiar a nadie, y aprovecha para invitar a la gente a ponerse la vacuna.

"Las políticas se interponen con la ciencia y ahí es cuando pasan cosas muy malas, tienen que vacunarse. Algunos políticos dicen que las vacunas no sirven, pero los políticos son idiotas, escuchen a los científicos y vacúnense", subraya el cantante.

Este aviso se suma a los esfuerzos que la agrupación nacida en Nueva York ha llevado a cabo ahora que retomará su gira mundial de despedida.

Aunque el final de la agrupación está cerca, es probable que Simmons no deje del todo los escenarios, puesto que sigue en marcha su proyecto como solista, Gene Simmons & His Band.

Finalmente, el músico declara que se siente fuerte y en forma. "En un mes voy a cumplir 72 años y tengo todos mis dientes, mi pelo, todo esta bien aquí abajo, no se sienten, mientras estén vivos sigan para adelante".