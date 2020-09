"Khalat", un relato gráfico para empatizar con el drama de la inmigración

Madrid, 16 sep (EFE).- Ahora que pasan por nuestra mente las imágenes de la tragedia ocurrida en el campo de refugiados de Moira (Grecia), "Khalat", el cómic de la italiana Giulia Pex, se convierte en una obra necesaria porque su personaje representa a esas vidas que un día "abandonan sus ambiciones" para salvar su vida.

Basado en una historia real escrita por el escritor y cooperante italiano Davide Coltri, "Khalat" (Liana Editorial), "una historia intensa", se ha convertido de la mano de Pex (Milán, 1992) en un relato más profundo gracias a las imágenes que han salido de sus manos.

"Desde la primera lectura surgieron en mi mente varias imágenes relacionadas con sensaciones que tenía muchas ganas de dibujar. Lo que más me llamó la atención fue cómo me sentí de afín al personaje de Khalat, una chica exactamente como yo, que de un día para otro ve su vida trastornada y se ve obligada a abandonar sus ambiciones. Traté de imaginar cómo reaccionaría si me pasara alguna vez", cuenta a Efe en una entrevista.

Porque esta historia, su debut en la novela gráfica, es eso, es el relato de la vida de una joven mujer kurda que inicia un tormentoso viaje de Siria a Europa junto a parte de su familia huyendo de la guerra.

Un recorrido vital en el que no solo siente el sufrimiento, la frustración o la ira, sino también donde conoce el amor y una nueva manera de ayudar a los que, como ella, tienen que abandonar un día su casa con lo justo, a veces ni siquiera lo necesario.

Según confiesa Pex, la adaptación de la historia de Coltri le requirió "compromiso y mucha investigación", tanto visualmente como sobre la cultura islámica. Pero tuvo "suerte" y habló directamente con el autor durante todo el proceso de la novela gráfica. Una relación profesional en la que contó con "fotografías y consejos sobre cómo era más apropiado (o creíble) representar ciertos escenarios y situaciones".

Aunque también tuvo que investigar para tener un "contexto claro" y no arriesgarse a "banalizar situaciones o imágenes que imaginamos aquí de una forma casi estereotipada". "Quería construir el mundo de Khalat centrándome más en los pequeños detalles, como las miradas y los gestos, para permitir que todos sintieran empatía", explica.

Y así nació esta nueva visión de una historia que, según reconoce la autora, "tal vez sea difícil de percibir como cercana a nosotros".

"Pero -advierte- también es un relato con el que se establece una conexión natural porque antes de ser refugiada, Khalat es ante todo una chica normal. Traté de representarla como si estuviera contando la historia de una querida amiga mía, mostrando tanto su fuerza como sus debilidades".

Porque el viaje que realiza esta joven kurda "es una locura", tanto emocional como físicamente: "lamentablemente es el destino común de miles y miles de personas que viven en un tiempo suspendido y que muchas veces no tienen mejor opción que escapar".

A diferencia que el relato de Coltri, Pex ha conseguido con sus ilustraciones acercarse mucho más al dramatismo de estas vidas, por lo que en la mayoría de las páginas de este cómic sus trazos hablan más que las palabras.

"Las imágenes -afirma- son por naturaleza más inmediatas y directas que el texto y tienen el poder de llegar a un grupo más amplio de personas, que quizás son captadas de manera empática por algún elemento que les impacta, que despierta algo personal, diferente para todos. No hay interpretaciones totalmente incorrectas de una imagen (como puede suceder con un texto), solo hay interpretaciones personales".

Pilar Martín.