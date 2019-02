Las canciones de Extremoduro que ya no cantaría Inés Arrimadas (y dos que Irene Montero, tampoco)

La música es el elemento transversal que usan muchos políticos para sumar adeptos. De ahí que Donald Trump incluyese constantemente a artistas que renegaron de sus propuestas durante la campaña de 2016, que George H. W. Bush usara en 1988 la canción Don't worry, be happy del afroamericano Bobby McFerrin o que sonara No puedo vivir sin ti en el multitudinario evento de Vox del pasado octubre, un tema sobre "la relación homosexual entre dos amigos gays muy queridos" de Coque Malla.

Apelar al sentimiento de pertenencia a través de unos acordes conocidos (y queridos) es una buena estrategia para seducir al electorado. La historia ha demostrado que el oído musical no está reñido con una ideología o con la contraria. Aunque, algunas veces, las letras de las canciones y la postura política del cantante están en las antípodas del partido que las usa en sus mitines o del dirigente que las lleva en sus cascos.

Eso ocurrió el pasado domingo en el último programa de Salvados, que enfrentaba a la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, y a la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas. Esta última afirmó en un momento de la entrevista que Extremoduro es "el grupo al que más he visto en directo". "La gente se queda flipada cuando lo digo, pero es verdad", contestó ante la mueca de asombro de Jordi Évole.

Fue entonces cuando el presentador leyó un verso de la canción Luce la oscuridad que dice: "¿Quién va a meterse por el culo mi libertad de expresión cuando diga que me cago en la Constitución?". "¿Te ves ahora cantando esa letra, Inés?", le interpeló Évole, ante lo que Arrimadas confesó que le "costaría más".

La defensa a ultranza de la Carta Magna que enarbola Ciudadanos no es lo único que choca frontalmente con algunas letras de los extremeños. Si bien el grupo no se ha posicionado a favor de ningún partido, y eso a veces les ha hecho caer en contradicciones (como la Medalla de Extremadura que recibió Robe Iniesta por parte del PP, el mismo partido que le censuró durante 13 años), sus canciones hablan por sí solas.

Libertad de expresión

"Creo en la libertad de expresión aunque pienso que esta tiene límites como, por ejemplo, que Valtonyc salga en un concierto y diga: salir esta noche a matar a un Guardia Civil", dijo Inés Arrimadas en Salvados.

No es la primera vez que la formación naranja carga contra el rapero mallorquín, condenado a tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta también le recriminó en Twitter que fuese "valiente para delinquir, cobarde para asumir las consecuencias".

Pero Roberto Iniesta tiene otra concepción diferente. "La libertad de expresión tiene que tener un límite, pero en el arte tiene que ser distinto", explicó en una entrevista con este periódico. De hecho, así lo demuestran temas especialmente centrados en criticar la censura de las palabras incluso si estas son poco agradables. "Incendiario. Todos dicen que soy un incendiario, que enciendo hogueras solo con hablar", canta en Contra todos, pieza de su etapa en solitario.

Pero, quizá, uno de sus máximos alegatos a este derecho fundamente se escuche en Te juzgaran solo por tus errores (yo no), pieza inspirada en los textos del poeta comunista que más tiempo pasó en las cárceles franquistas: Marcos Ana. "Talad. Talad, que no descuelle el corazón de música oprimida. Si hay un hombre que tiene el corazón de viento, llenádselo de piedras y hundidle la rodilla sobre el pecho", recita el guitarrista extremeño.

Las banderas

El pasado domingo, PP, Ciudadanos y Vox llenaron la plaza de Colón de Madrid con banderas españolas y europeas. Además, en el momento de su intervención ante los medios, Rivera decidió incluir banderas del movimiento LGTBI para distanciarse del discurso homófobo del partido de Santiago Abascal.

Por su parte, Arrimadas exhibió la rojigualda desde el atril del Parlament acusando a Quim Torra de "quemarla". "Ni usted ni sus comandos separatistas conseguirán hacer desaparecer esta bandera ni lo que representa", criticó la política.

Pero si hay algo con lo que Extremoduro no se lleva bien, es precisamente con las banderas. Ya lo dijo su líder al ser preguntado por este periódico: "A mí no me gustan las banderas, no me han gustado nunca y me siguen sin gustar". Y, por si quedase alguna duda, se encarga de recordarlo en muchos de sus versos.

Las banderas de mi casa son la ropa tendía en mi casa las banderas son los pájaros sin amo y una chica que es ligera, salta del bus a la acera. En mi casa las banderas son de todos los colores son el amor y la lluvia en noches de luna lunera. En mi casa las banderas están hechas de agua pura son los duendes del parque que registran las basuras. - Malos pensamientos (1993)

De hecho, lo primero que lucía en la gira de 2012 (Robando perchas del hotel), era el videoclip de El camino de las utopías. En ella no critica ninguna bandera en concreto, ni la constitucional, ni la republicana, ni la franquista, ni la estelada; las criticaba todas. "Voy buscando lo que quiero, averiguando a mi manera, que no me gustan los maderos ni la gente con banderas, ni la Virgen María, ninguna ideología", declaraba al comienzo de cada concierto.

Unidad de España

"Sánchez nos ha dado muchos motivos para ir mañana a Colón a defender nuestros derechos: da manga ancha a quienes quieren romper nuestro país mientras ignora a millones de catalanes", publicó Arrimadas en Twitter como llamamiento a una manifestación con un objetivo: la unidad de España. La portavoz nacional de Ciudadanos suele reivindicar que "incluir es siempre mejor que excluir" y que la "convivencia es siempre mejor que la fractura social", como hizo en la última Diada Nacional de Catalunya. Aun así, el sentimiento de pertenencia a un mismo lugar no es compartido por todos. Entre ellos, Extremoduro.

"Hizo el mundo en siete días, Extremaydura el octavo. A ver qué coño salía y ese día no había jiñado. Cagó Dios, en Cáceres y en Badajoz", critica el rockero sobre su propia tierra en Extremaydura. No es el único reproche contra las fronteras: "Miente el carné de identidad, tu culo es mi localidad", canta en Tercer Movimiento: Lo de dentro.

Se aprecia incluso en Standby, canción que en su videoclip (y en algunos conciertos) arranca con un poema de Francisco Ortega Palomares recitado por el propio Iniesta: "Me enervan los que no tienen dudas y aquellos que se aferran a sus ideales sobre los de cualquiera".

Actuación policial

Entre otros cánticos, en la concentración convocada por el PP y Ciudadanos del pasado domingo, destacaron varias alabanzas al rey, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Estos últimos aparecieron representados por el bajista de la banda en 1990, durante una actuación en directo en Televisión Española, en la que mataba de un tiro a Jesús al final de la canción Jesucristo García.

Ciudadanos ha sido uno de los máximos valedores de la actuación policial del 1-O y los que más han apoyado la equiparación salarial con la Guardia Civil, que consiste en subirle el sueldo a la Policía. Mientras, los de Robe Iniesta cantan:

Señor diputado usted no necesita dinero, juez iluminado por cuánto vende usted su perdón. Señor presidente acaso no le importa la gente. Señor comisario te quitas el mono a nuestra costa. Me esposan las dos manos, me encadenan los pies, me enseñaron los dientes creo que me va a morder, me agarran de los pelos ahora ya sé quién es: ¡son los maderos, son los maderos! - Estado Policial (1992)

Bonus track: Machismo

No hubo muchos momentos de la entrevista de Salvados en los que Inés Arrimadas e Irene Montero alcanzasen un consenso. Sin embargo, Extremoduro obró el milagro. Ambas diputadas se reconocieron como seguidoras del grupo, lo que no les impidió admitir que algunas canciones esconden un trasfondo misógino. "Tiene letras bastante peores", dijo la líder de Ciudadanos sobre Luce la oscuridad. "Temas muy machistas", una opinión que coreó Montero al instante.

Sin incluir las tituladas Puta y Golfa, y aunque no llegaron a especificar a cuáles se referían, hay dos que podrían corresponder con la definición de las dirigentes.