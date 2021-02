‘My Octopus Teacher’, premio al mejor documental del festival #LabMeCrazy!

Pamplona, 5 feb (EFE).-‘My Octopus Teacher’, una producción sudafricana que refleja la conexión entre el ser humano y la naturaleza, ha recibido el premio al mejor documental en el festival #LabMeCrazy! Science Film Festival de la Universidad de Navarra, que ha distinguido a la viróloga Margarita del Val con el premio Pasión por la Ciencia.

En un formato online debido a la pandemia, anoche se celebró la gala de entrega de premios de esta segunda edición del festival, que ha recibido 1.120 producciones de 92 países, informa la Universidad de Navarra.

El premio al mejor documental se lo ha llevado "My Octopus Teacher", una producción sudafricana de 85 minutos que narra la historia de un hombre –cineasta y buceador– que ve cómo su vida cambia positivamente cuando entra en conexión con el medio natural y en concreto, con un pulpo común.

“Queríamos que los espectadores pensaran profundamente sobre su relación con el mundo natural y su lugar en el mundo”, apunta su directora, Pippa Ehrlich, quien señala que es una película de naturaleza pero sobre todo de valores y sentimientos como el amor, la amistad, la empatía, la vulnerabilidad, el respeto, el miedo o la protección.

Posiblemente la principal lección que nos deja este documental es que los seres humanos somos parte de un sistema más complejo, no solo meros espectadores, y cómo podemos participar activamente en el cuidado del planeta, sostiene Ehrlich, quien considera "muy emocionante ser reconocido por un festival de ciencia como este, que se dirige a los jóvenes".

"La ciencia es una de las herramientas más importantes que tenemos para comprender y proteger nuestro planeta, pero con demasiada frecuencia el conocimiento científico no llega al público general", asevera al respecto.

El mejor programa de televisión ha recaído en la producción norteamericana "Changing Seas: Corals in Crisis"; la mejor producción realizada por estudiantes ha sido la británica "Those In Grass Houses"; el mejor trabajo producido por universidades, "A Voice Above Nature" (UWE Bristol-Reino Unido); y el premio al mejor vídeo en web o redes sociales ha sido para los franceses productores de "I Am Vital".

La viróloga e inmunóloga Margarita del Val ha sido galardonada con el premio “Pasión por la Ciencia” por su trayectoria científica y divulgadora, y el reconocimiento del público recayó en el programa "Órbita Laika-Mares y océanos", de RTVE.

En la entrega participaron Alfonso Sánchez-Tabernero, rector de la Universidad de Navarra; Juan Cruz Cigudosa, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno Foral; Enrique Maya, alcalde de Pamplona; Pello Bayona, director de empresas de Navarra en Laboral Kutxa; Leonor Solís, estudiante de doctorado y miembro del jurado; e Ignacio López-Goñi, director del Museo de Ciencias Universidad de Navarra.

El director del festival, Bienvenido León, ha destacado la buena acogida general del público en las diferentes actividades y en ese sentido ha reconocido que están "muy contentos de cómo ha transcurrido esta segunda edición", en la que los jóvenes han disfrutado de producciones de una "calidad fantástica" y en la que ha habido actividades "muy interesantes" en las que han participado grupos diversos, principalmente familias.