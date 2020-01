El caos en los Cercanías valencianos de Renfe: protesta diaria de los usuarios por los retrasos y las cancelaciones

Cada día, 331 Cercanías recorren las líneas ferroviarias valencianas con 51.000 viajeros a bordo y una puntualidad acumulada del 90%, según destacan desde Renfe. Sin embargo, estas cifras no convencen a los usuarios, que vienen protagonizando protestas diarias desde hace una semana por los retrasos y cancelaciones que periódicamente padecen, según denuncian desde la plataforma Indignats amb Renfe por "la falta de personal y la mala gestión".

El perfil de Cercanías Valencia en Twitter anuncia cada día los retrasos y cancelaciones de servicios, que desde Renfe aseguran que no son tantas como lamentan los viajeros, sino que son hechos "puntuales". "Dependiendo del día puede haber 1, 2, 3... supresiones de frecuencias, que es cierto que hay días en que por incidencias técnicas o por cuestiones de personal han llegado a ser de hasta 14 ó 16, pero no es algo en absoluto habitual", sostienen desde la compañía pública, que achaca la mayoría de estas cancelaciones a retrasos que provocan que unos convoyes se solapen con otros, por lo que se suprime uno de ellos.

#VlcC1 Rodalia 12:25h Gandia-Vlc Nord hui no circula a causa d'incidència tècnica. Següent tren amb destinació Vlc Nord a les 12:55h. Disculpen les molèsties. — Cercanías Valencia (@CercaniasVLC) January 31, 2020

#VlcC6 Cercanías 9:45h Vlc Nord-Castelló, circula a su paso por la estación de Valencia F.S.L. con demora de 22' debido avería en tren ya solucionada. Disculpen las molestias. — Cercanías Valencia (@CercaniasVLC) January 31, 2020

Indignats amb Renfe reclama una reunión con la empresa para plantear sus quejas por un servicio público que consideran manifiestamente mejorable: "Si no pueden ofrecer los trenes que anuncian, por cuestiones de personal, lo que podrían hacer es adaptar el servicio a sus posibilidades, reduciendo frecuencias que al final no ofrecen o que van con retraso. Si sabemos que un tren va a pasar a una hora, los viajeros nos adaptamos a ese horario, pero que se cumpla". No obstante, Samuel Martínez, portavoz de la plataforma, reconoce no estar muy esperanzado con el hecho de que puedan cambiar las cosas.

Usuarios esperan un tren de Cercanía de la línea C-2 en la estación del Norte de Valencia que ha llegaba con 20 minutos de retraso. @BeatrizShivaya

Renfe hace cierta autocrítica: "Es cierto que tenemos que mejorar y que hemos perdido puntualidad", con la línea Valencia-Buñol-Utiel como la que más retrasos acumula, por debajo del 90%. Explican que las incidencias se producen por dos cuestiones: averías o personal, aunque aseguran que no han reducido el número de maquinistas.

En este sentido, el Gobierno, respondiendo a una pregunta del senador de Compromís Carles Mulet sobre el servicio ferroviario de Cercanías y media distancia en la Comunitat Valenciana, ha asegurado que la plantilla actual está "adecuadamente dimensionada" a las necesidades existentes, lo que "no impide que se puedan producir situaciones puntuales de desequilibrio por bajas de enfermedad superiores a la media en algún momento o algún desajuste puntual por causas imprevisibles entre las fechas de las bajas por desvinculaciones voluntarias o jubilaciones y la incorporación de trabajadores para cubrir esas bajas".

Comisión de seguimiento

Este mes de febrero está previsto que se reúna la comisión de seguimiento del Plan de Cercanías, en la que participan el Ministerio de Transportes y la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, para analizar la situación actual del sistema. Precisamente, el ministro José Luis Ábalos anunciaba hace unas semanas en Valencia la puesta en marcha de un plan de choque para revertir esta situación de retrasos y cancelaciones. El conseller Arcadi Espada, en declaraciones a À Punt, apuntaba que se van a incorporar nuevos trenes y se contratarán nuevos maquinistas.

Relacionado con esta problemática, Compromís ha solicitado esta misma semana las comparecencias de Ábalos en el Congreso y del presidente de Renfe, Isaías Taboas, en las Corts ante la "situación extrema" de los Cercanías valencianos que sufre un "caos" por la falta de puntualidad y las constantes cancelaciones.