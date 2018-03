La federación de vecinos de Paterna critica que el alcalde bloquee el centro de menores en la urbanización donde reside

La mayoría con representación de los vecinos de Paterna censura que el alcalde, Juan Antonio Sagredo, vete el centro de menores que la conselleria de Inclusión quiere abrir en la urbanización donde reside.

La asociación de federaciones de vecinos de Paterna, que engloba a 19 asociaciones, se ha posicionado en contra de la decisión del alcalde de suspender las licencias para centros asistenciales, aprobada el 8 de marzo con el apoyo del PP y Ciudadanos. Esta medida es la que bloquea el centro de menores que la conselleria de Inclusión quiere instalar en la urbanización Montcanyada, la misma donde reside Sagredo, una de las zonas con mayor poder adquisitivo del municipio.

El presidente de la federación, Jesús Fernández, es "un derecho de los vecinos y de los menores que no se puede negar". Además, se opone a que se abra un proceso participativo sobre estas cuestiones, como ha propuesto el alcade porque considera que "no se puede trasladar a los vecinos" esa decisión como si fuera la de abrir o no un centro comercial.

Fernández critica que esta campaña pueda estigmatizar aún más a los menores que acuden al centro de acogida. "Acogerlos es de sentido común", señala. El representante vecinal comenta que la reunión fue muy tensa y que esta división se debe en gran parte a la desinformación de las instituciones, que, a su parecer, no se han esforzado demasiado en que los vecinos comprendan el funcionamiento del centro. La decisión se tomó por mayoría, aunque no por unanimidad.

En caso de implantarse, la federación pide que el ayuntamiento haga un seguimiento del proceso para velar por la convivencia.