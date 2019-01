Ximo Puig: "Mi hermano tiene derecho a trabajar y a presentarse a subvenciones, estoy convencido de que se ha hecho bien"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido el proceso de adjudicación de las ayudas al valenciano realizado por la Conselleria de Educación y que el PP ha llevado a los tribunales. En concreto, las que se le han otorgado por concurrencia pública a las empresas de comunicación que administra un hermano de Puig y que suman en cuatro años 340.000 euros. "Es falso que se hayan beneficiado ni sé como se reparten esas ayudas. Ayudas que estoy convencido que se han otorgado bien", ha explicado.

Puig ha asegurado que el PP "está tan desesperado" que "intenta aprovechar cualquier tema". "Mi hermano tiene derecho a trabajar y a presentarse a subvenciones", ha apuntado, al tiempo que se ha mostrado indignado con la denuncia: " Me parece muy mal atacar la honorabilidad de alguien cuyo único patrimonio es esa honorabilidad".

Puig ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida a À Punt Directe y realizada por los periodistas Carolina Ferre y Juan Nieto. En esa entrevista, el presidente ha vuelto a reivindicar las competencias en cercanías ferroviarias: "Todo lo que es movilidad interna de una comunidad autónoma deber ser gestionado por los territorios y los municipios". El presidente de la Generalitat se ha mostrado partidario de la decisión del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de que sean las autonomías las que regulen el conflicto entre el sector del taxi y las VTC.

Sobre las declaraciones del previsible candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Toni Cantó, sobre que existen colegios en la Comunitat Valenciana donde no se puede estudiar en Castellano, Puig ha defendido que la intención de su gobierno es que "nuestros jóvenes tengan todas las competencias lingüísticas para encontrar trabajo". "Habría que ver si una persona que dice eso puede representar a los españoles", ha dicho.

Para el presidente "no se puede volver más atrás que la Llei d'Ensenyament de Coneixements del Valencià del año 1983". "Aquí no hay un conflicto lingüístico y como no lo hay se inventa", ha sentenciado.

Sobre la burbuja del alquiler, Puig ha asegurado que en Europa hay grandes bolsas de vivienda pública. "La primera ley que llevamos a las Corts fue la de la Función Social de la vivienda. Aumentaremos la oferta pública y queremos situar a través de Caixabank 500 viviendas sociales en el mercado", ha anunciado.