Santa Pola rinde homenaje a los tripulantes del pesquero que rescató a 12 migrantes en el Mediterráneo

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Pola ha acogido en la mañana de este viernes la entrega de la insignia de plata de la corporación a los 13 marineros del buque Nuestra Madre Loreto por su “humanidad y solidaridad” al rescatar a 12 personas migrantes a 80 millas de Libia el pasado 22 de noviembre.

En un emotivo acto que ha contado con la presencia de la diputada nacional del PP, natural de Santa Pola, Loreto Cascales y la diputada autonómica del PSPV-PSOE, Toñi Serna, la alcaldesa de esta villa costera, la socialista Yolanda Seva, ha recordado que la tripulación “se jugó la vida” cuando decidió rescatar a las 12 personas, de las que ha matizado que “solo estaban buscando un futuro mejor”.

Seva también ha cargado en su discurso contra el gobierno de Pedro Sánchez por la “sinrazón, la incertidumbre, el paso de los días”, en alusión a los diez días que estuvo el Nuestra Madre Loreto esperando a que el Ejecutivo cambiara su postura de que desembarcaran a los migrantes en el puerto de Libia, un país que numerosos organismos internacionales califican de “infierno” al documentarse torturas y venta de personas en condiciones de esclavitud.

“En ocasiones no podemos entender que no se tomen decisiones que resuelvan de manera inmediata situaciones de sentido común, aunque entendamos que la burocracia tiene sus tiempos y que las negociaciones son más o menos complicadas; pero hablamos de personas”, ha añadido la primer edil.

Una vez recogida la insignia, el patrón del buque, Pascual Durá, ha asegurado a los medios sentirse “emocionado” por el reconocimiento del Ayuntamiento porque “en determinados momentos en la situación vivida ya no sabíamos qué pensar, que si lo que habíamos hecho estaba mal”.

Preguntada por la criticada gestión del gobierno, el cual finalmente sí que les permitió transferir a los migrantes al puerto seguro de Malta el pasado 2 de diciembre, y cuando semanas después sí que autorizó sin problemas el desembarco en Algeciras de 308 migrantes rescatados por la ONG Open Arms, Durá cree que ha sido porque en el último caso ya no había elecciones.

“En nuestro caso creo que pensaron [en los efectos que tendría] en las elecciones andaluzas”, mientras que en el rescate del Open Arms, “ya no había elecciones de por medio y en menos de 24 horas solucionaron todo”. A este respecto, ha dicho sentir “un poco de rabia pensar que has estado diez días tirado en medio del agua casi sin alimentos y sin gasóleo pero me alegro que haya terminado en buen puerto para estos chicos”.

El joven patrón también ha reconocido, a preguntas de los periodistas, que la acción humanitaria les ha supuesto pérdidas económicas de las que ha preferido no entrar a valorar “puesto que lo importante era salvar vidas y no queremos que nos compensen por lo que hemos perdido”.

Volver a la mar

De momento, y tras el descanso que han hecho coincidir con el periodo navideño, volverán a zarpar en busca de quisquillas el próximo 8 de enero. El Nuestra Madre Loreto faenará en principio por la costa peninsular pero no descartan volver a Libia o Grecia. Pascual Durá es consciente de que pueden volver a encontrarse con personas varadas, y si eso ocurre, “haremos lo mismo”. “Mañana puedo ser yo el que esté en la mar y siempre hay que ser solidarios con todo el mundo como queremos que sean con nosotros”, ha concluido.

De hecho, el propio Pascual participó en un rescate a 51 migrantes cerca de las costas de Malta en 2006 en el buque que capitaneaba su padre José, el Francisco y Catalina, por la cual la Generalitat Valenciana le otorgó la Alta Distinción. Fuentes del Presidencia del gobierno valenciano afirman que aún es pronto para avanzar si el Nuestra Madre Loreto será distinguido con el mismo galardón, como le ha solicitado el consistorio santapolero. El Ayuntamiento de la localidad alicantina también reclamó para “sus héroes”, como ha dicho este viernes la alcaldesa, la Medalla al Mérito en el Trabajo, un galardón que depende del gobierno central.

Acto del PP

El Partido Popular de Santa Pola ha organizado para la tarde de este viernes un “acto homenaje” para los tripulantes del Nuestro Madre Loreto. La formación conservadora quiere reconocer “la labor realizada” por “nuestros valientes marineros” para un “recibimiento especial” que contará con la presencia de, entre otras figuras, Loreto Cascales en calidad de presidenta del PP local. Se da la circunstancia de que el patrón de la embarcación, Pascual Durá, formó parte de la lista municipal del PP en los pasados comicios locales de 2015.