Ximo Puig da por explicada la financiación del PSPV bajo sospecha en 2007: "Somos un partido honrado"

"No tenemos nada que esconder. El PSPV es un partido honrado". Así ha dado por cerrada Ximo Puig la investigación interna sobre la financiación de las elecciones de 2007, que una denuncia del PP puso en manos de los tribunales en un caso archivado por haber prescrito el posible delito electoral pero que ha abierto investigaciones en cuatro juzgados de Madrid, Gandia y Benidorm por posibles casos de prevaricación o malversación.

Sin referirse al hecho de que el informe de la comisión interna ha descartado la financiación irregular pero ha detectado donaciones "incorrectas" de dos empresas al partido en Benidorm, el presidente de la Generalitat Valenciana y líder de los socialistas ha asegurado este sábado, en su discurso ante el Comité Nacional del PSPV-PSOE, que las conclusiones confirman lo que, según él, ya dejó claro la juez en el auto de archivo: "No hay ninguna trama, ni financiación irregular, ni se ha aprovechado nadie de dinero público. Esa es la realidad".

El líder del PSPV-PSOE ha comparado la reacción de su partido ante la actuación judicial con la del PP en sus numerosos escándalos de corrupción. A diferencia de los populares, ha indicado, los socialistas no han acusado a los jueces, a la policía ni a los periodistas. "Respetamos a la justicia, a la policía e incluso las noticias que no son ciertas", ha dicho en un determinado momento.

Solo un momento antes, Puig había hecho referencia a la pérdida de la alcaldía de Alicante a manos del PP, que ha causado un fuerte malestar en el socialismo alicantino. "No vamos a pedir que se cambien las reglas del juego a media partida", ha dicho, pero ha añadido que Luis Barcala es un alcalde apoyado por ocho concejales mientras que la socialista Eva Montesinos contaba con el apoyo de 14 ediles. "No tiene legitimidad democrática suficiente", se ha limitado a apuntar.

"El momento valenciano"

El discurso de Ximo Puig se ha centrado en reivindicar la tarea de gobierno llevada a cabo desde la Generalitat. "No hay ni un indicador peor que hace tres años", ha asegurado, para sugerir que el actual puede ser "el momento valenciano". Una situación que se debe aprovechar en "un marco de honradez, estabilidad política y avance social" como el que ha conseguido el Consell que preside.

"Esto no ha hecho más que empezar", ha afirmado el presidente de la Generalitat, que ha asegurado que los socialistas valencianos están "en el mejor momento de los últimos 23 años" y ha añadido, en otro momento: "No queremos ser el primer partido de la izquierda en la Comunidad Valenciana, queremos ser el primer partido valenciano".

Rechazo a la sentencia de "la manada"

Al inicio de su intervención, Puig ha expresado "el rechazo y la indignación del PSPV" por la sentencia del caso de "la manada". "Lo que no es consentido, es violencia", ha asegurado en relación con la consideración de los jueces de que no se produjo una violación porque no hubo violencia y sí abuso sexual.

Al final de su discurso, en el que ha desgranado aspectos de la gestión de sus tres años al frente de la Generalitat como la recuperación del hospital de la Ribera, la puesta en marcha de la nueva radiotelevisión valenciana, las medidas contra los copagos o la renta valenciana de inclusión, que un vídeo había resumido previamente a los asistentes bajo el lema "paraula complida", Puig se ha referido a la injusta financiación autonómica.

Por ese motivo ha cargado contra el Gobierno de Mariano Rajoy y lo que ha calificado como "abuso del poder" del PP al negar inversiones y ayudas como las del transporte metropolitano de Valencia. "Desde que gobierna Rajoy, se han dejado de invertir 3.000 millones de euros en la Comunidad Valenciana", se ha quejado.

El Comité Nacional, que preside la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, al frente de una mesa de tres miembros en la que el sector afín al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuenta como representante con el alcalde de El Pinós, Lázaro Azorín, ha retirado del orden del día la prevista homologación de los estatutos surgidos del último congreso del PSPV. Esos estatutos chocan con los del PSOE en aspectos delicados como algunos nombramientos de cargos públicos. Morant ha justificado la retirada en la necesidad de trabajar para sincronizarlos.