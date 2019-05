Compromís fuerza en Castellón la dimisión de la imputada Ali Brancal tras sus malos resultados electorales

Los resultados de Compromís en las elecciones municipales celebradas el pasado domingo no fueron los esperados en la formación. Los valencianistas bajaron de cuatro a tres concejales –con respecto a las elecciones de 2015- y pasaron a ser la cuarta fuerza más votada de Castelló. Los cuatro últimos años durante los cuales han formado parte del Govern del Grau no parecen haberse traducido en dividendos electorales y dentro de la formación hay quien apunta a las polémicas que arrastra el Grupo Municipal como principal causa.

Dichos recelos parecen haberse concretado esta semana con la renuncia a su acta y la baja de la coalición valencianista de la exvicealcaldesa y concejala electa de Compromís, Ali Brancal. Según ha publicado el periódico Mediterráneo, Brancal ha sido forzada a dimitir durante una reunión que la formación celebró este jueves, en la que varios miembros presionaron por la renuncia de la concejal.

En la actualidad, Brancal es investigada por la querella presentada por un concejal del PP en la que se la acusa de una supuesta utilización del correo ordinario del Ayuntamiento para enviar propaganda electoral durante los comicios electorales europeos de 2014. El pasado enero, Brancal se vio obligada a cesar de todas sus funciones en el Ayuntamiento a raíz de la investigación y la aprobación en pleno de que se forzara el cumplimiento del código de buen gobierno.

Los malos resultados electorales obtenidos por la formación, así como la complicada situación judicial de Brancal, parecen explicar la decisión de empujarla a dimitir tomada por sus compañeros de partido, quienes se escudan en que su permanencia dificultaría la capacidad para formar el gobierno local con los socialistas. Con la baja de la exvicealcaldesa la lista corre hasta Francesc Mezquita, siguiente candidato de Compromís.

Sin sueldo desde enero

Ali Brancal se sirvió de la cuenta de Facebook para dar a conocer su situación y su opinión. En uno de ellos, explica: “No tengo sueldo desde enero. Desde que se decidió, en una votación épica en el pleno, que se me tenía que desposeer de todo. Seis meses sin sueldo. No me he quedado por el dinero, que no había para mí. Ni por la poltrona. Me he quedado a trabajar y a terminar proyectos. Ahora, estamos en otro momento. Pero que quede clarísimo. A los 5.000 que creen que he cobrado 3.000 euros al mes: no”.

"En el juzgado me están investigando. Ante una querella del PP en la que se me acusaba de un hecho que no ha sido probado, con unas 'pruebas' retenidas cuatro años y, quien sabe, manipuladas, no estoy acusada por ningún juez... Los grandes corruptos me acusan de malversar 500 euros con pruebas por valor de 12. Eso es todo lo que hay", afirmaba Brancal en su perfil de Facebook.