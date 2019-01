El Ayuntamiento de Sagunt se personará como acusación si se confirman las acusaciones de corrupción en la gestión del agua

La delegada de Aguas de Sagunt, Roser Maestro (EUPV), ha anunciado que el ayuntamiento se personará en el proceso que investiga el presunto caso de corrupción en la gestión del agua de la ciudad durante la época del PP, en caso de confirmarse las acusaciones. Maestro ha afirmado que “en caso de probarse ciertas por parte del ámbito judicial, supondrán nuestra apuesta más firme para personarnos en el proceso, y por supuesto, para oficiar un expediente de interpretación de los Pliegos de la Adjudicación del agua hasta las últimas consecuencias”.

La responsable municipal ha manifestado que “se trata, supuestamente, de una investigación sobre una serie de delitos de naturaleza económica que afectan gravemente la imagen de toda gestión pública, creando una especie de paraguas que parece generalizarse entre la población”, por lo cual ha querido manifestar “nuestro más absoluto rechazo a estas despreciables conductas”.

Por otro lado Maestro ha anunciado que la delegación de Aguas colaborará con la investigación policial y judicial, “apostando para depurar absolutamente y sin fisuras todas las responsabilidades que se vean implicadas”. Además añade que “desde el primer momento hemos mantenido una postura tajante y fiscalizadora con Aguas de Sagunt por nuestra parte y que se trasladará a la Comisión especial del agua para su debate y toma de decisiones, aunque desde la delegación apostaremos para tomar tantas medidas como sean necesarias para esclarecer el asunto”, ha sentenciado la regidora.

Por su parte el alcalde de Sagunt, Quico Fernández (Compromís) ha convocado una reunión de urgencia de la Junta de Portavoces para tratar el asunto. Fernández ha manifestado que “desde el Ayuntamiento no tenemos una comunicación oficial y, por lo tanto, no sabemos nada de los detalles de la operación, ni conocemos la causa, ni la identidad de las personas detenidas”. No obstante también ha declarado que “lamentamos los hechos y pedimos que se aclaren lo antes posible para la buena imagen de nuestra ciudad. Esperamos que todo se resuelva de manera positiva para todas las personas”.