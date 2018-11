El Diluvi llança la versió en francés de la cançó ‘I tu, sols tu’

El Diluvi volia apropar la seua cançó ‘I tu, sols tu’ a més gent i van pensar que la millor forma era traduint la lletra en huit idiomes diferents. “Vam vore una versió de la cançó en llengua de signes i ens vam adonar que es podien fer moltes més versions” explica el guitarrista Txus Rodríguez. El grup va començar a l’octubre una gran campanya feminista a les xarxes amb la difusió de les huit versions en gallec, eusquera, asturià, aranés, occità, anglés, castellà i ara també en francés, i s'acabarà amb un vídeo especial pel 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere. Com diu Flora Sempere, vocalista del grup: "Aquest és un projecte que naix gràcies a la pràctica de la solidaritat internacionalista i feminista que ens manté en xarxa, assaborint el suport mutu i posant sempre les cures al centre".

Sobre la versió en francés, Flora Sempere va ser l’encarregada de buscar veus que pogueren “quedar bé” en francés i va proposar-li a Nuria Joauen fer la versió Et à toi seule que, segons Sempere, “potser siga la més fidedigna” perquè la cantant controla el català i el francés. “Té una veu molt dolça que em va agradar molt i ens va dir que estava encantada en participar”, explica Sempere.

Clàudia "Key Day", les Sey Sisters, Ses, Huntza, Núria Jaouen, Herbamora, Alidé Sans i Eixam són les huit artistes que han versionat una cançó que compta amb un missatge potent que apel·la directament l’alliberament de les dones i que sempre genera un moment “molt especial” durant els concerts. “Es crea un moment d’empatia en el públic que per a mi és únic. És genial, sincerament”, rememora la vocalista. Segons Txus Rodríguez, en tots els concerts “és un moment que impacta perquè ens quedem en silenci, però la gent ja sap el que ve”.

Una cançó on les imatges tenen molta importància i li donen encara més força al missatge. “Apareixen imatges de les sufragistes, de la primera vaga de treball, les dones de la plaça de Maig, imatges de les dones del Kurdistan… És un repás molt global de les lluites”, ennumera el baixista Andreu Ferre. “També hi ha cares anònimes de moltes manifestacions, de companyes, que en realitat és el dia a dia del feminisme”, afegeix la vocalista.

Nou disc en primavera

El grup es troba immers en una fase de creació que donarà el seu fruit a la primavera amb un nou disc que promet ser una revolució del folk festiu, ara més arriscat, amb lletres que apel·len a al suport mutu, a la construcció de la col·lectivitat i al "junteu-vos" d'Ovidi Montllor.

Seguint amb l'"Ànima" (2017 CC), i l'"Alegria" (2015 CC) que tant els caracteritza, El Diluvi vol anar un pas més enllà, també en sonoritats i ritmes. Al so estem investigant i treballant amb sonoritats que no havíen experimentant fins ara”, explica el guitarrista. El grup està immers en un treball de recerca musical, però sense perdre el folk, ja que el nou treball juga amb nous llenguatges que inclouen influències del folk anglosaxó i mexicà amb l'electrònica. El 17 de novembre tenen l’últim concert amb La Raíz i després s’acomiaden dels escenaris fins pròxim avís per dedicar-se plenament a la creació del nou disc.