L’escriptora Carme Miquel i el festival Poefesta, guardonats amb els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura 2019

L'escriptora Carme Miquel

La reconeguda escriptora i docent Carme Miquel ha sigut guardonada en la modalitat individual amb el Premi Fundació Bromera al Foment de la Lectura 2019, que distingeix aquelles persones i institucions o iniciatives que, gràcies al seu impuls vital, representen els valors i els objectius que promou l’entitat sense ànim de lucre, com ara el foment de la lectura i l’ús del valencià. Acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i membre del Moviment de Renovació Pedagògica Freinet, Carme Miquel ha dedicat la seua vida a l’educació, l’escriptura i la promoció del valencià. També va ser presidenta d’Escola Valenciana entre el 1990 i el 1994 i de la CAPPEPV, ha publicat més d’una trentena de llibres i ha treballat de mestra durant quasi 40 anys. La seua obra Aigua en cistella ha sigut reeditada més de deu vegades i compta amb més de 19.000 exemplars venuts.

Àngels Gregori, creadora del festival Poefesta

En la modalitat col·lectiva, el guardó recau enguany en el Festival d’Oliva de Poesia, Poefesta, un esdeveniment que, després de catorze edicions, s’ha convertit en una de les cites de referència en l’àmbit de les lletres i en un lloc de trobada per a poetes d’arreu del món. El lliurament dels premis tindrà lloc el divendres 1 de febrer, a partir de les 20.30 hores, en el transcurs d’un sopar literari a l’Hotel NH Las Artes de València, on assistiran representants del món polític, cultural i de l’ensenyament, així com familiars i amics, que acompanyaran els guardonats eixa nit. En la passada edició, les escultures, inspirades en la sensació de llibertat que aporta la lectura, van ser per a l’escriptora Mercé Viana i el CEIP Mas d’Escoto de Riba-roja de Túria. Amb motiu de la tercera edició dels premis, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha editat un llibre que conté un perfil i una entrevista de Carme Miquel realitzada per Albert Vicent Moreno, cap de la Unitat de Projecció Social d'À Punt, i un reportatge sobre la Poefesta de la periodista Puri Naya.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és una entitat de caràcter cultural i sense finalitat lucrativa que va nàixer a Alzira l’any 2002 impulsada per l’editorial homònima. Durant els setze anys de trajectòria ha organitzat, impulsat i patrocinat multitud de campanyes, cursos, jornades, conferències, tallers i visites d’autors. Ha editat guies de lectura i ha difós i commemorat esdeveniments culturals com el Dia Internacional del Llibre i altres celebracions vinculades al món de la cultura, el llibre i la lectura.