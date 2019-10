La Plaça del Llibre llança un concurs de microrelats en Twitter

Amb motiu de la celebració de la Plaça del Llibre -que tindrà lloc al cap i casal del 30 d’octubre al 3 de novembre-, la fundació Full i EMT València han convocat la segona edició del concurs de microrelats. Amb EMT a la Plaça, una iniciativa que proposa als valencians convertir-se en escriptors i compartir les seues creacions a través de les xarxes socials.

Els interessats han de compartir en Twitter un microrelat original i escrit en valencià que continue el següent fragment del llibre L’oblit, de Jaume Pérez-Montaner: “La ciutat s’estenia al sol amb vestit de diumenge. Una bafarada d’aire calent i apegalós et saludà en creuar la porta entreoberta del carrer...”.

A partir d’aquest text, els concursants tenen total llibertat per a confeccionar la seua pròpia narració i publicar-la al seu compte de Twitter amb el hashtag #EMTalaPlaça19. El text complet forma part de l’antologia Defensa d'una forma. Poesia completa 1976-2018 (Alfons el Magnànim, 2019), que serà presentat com a part de la programació de la Plaça.

El concurs estarà vigent fins al 30 d’octubre. El primer premi serà un xec regal per valor de 100€ per a la compra de llibres a la Plaça del Llibre i un abonament d’EMT València de 30 viatges. També s’atorgaran dos accèssits per valor de 50 euros per a la compra de llibres a la Plaça i un abonament d’EMT València de 30 viatges.

Un gran aparador de la paraula

Amb prop de 5.000 títols a l’abast dels lectors i unes 40 activitats programades, la Plaça del Llibre constitueix el gran encontre literari i urbà de la tardor a València. Així, vora 70 editorials valencianes, catalanes i balears faran de la Plaça de l’Ajuntament un gran aparador de la paraula i mostraran tant les darreres novetats dels seus catàlegs com obres de fons bibliogràfic.

Celebració de la literatura en valencià i homenatge als seus professionals, la Plaça del Llibre és un projecte organitzat amb la col·laboració de l’Associació d’Editors del País Valencià, el Gremi de Llibrers de València, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i Acció Cultural del País Valencià. La iniciativa, que forma part del Pla valencià de foment del llibre i la lectura 2017-2021 (PVFLL) també compta amb el suport de la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de València i d’Escola Valenciana.