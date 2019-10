La festa de la música en valencià: els Premis Ovidi celebren la “gran collita” de discs i cançons

El Col·lectiu Ovidi Montllor (COM) va celebrar la nit de diumenge en la sala La Mutant de València la “gran festa de la música en valencià” amb la XIV edició d’uns premis molt repartits i on també es van fer referències a les mobilitzacions en Catalunya i a la llibertat dels presos polítics. La gala, conduïda per la periodista Amàlia Garrigós i el presentador suecà Eugeni Alemany, ha comptat amb l’actuació musical en directe de Sedajazz.

En aquesta XIV edició, el jurat ha hagut de triar entre la producció més alta de la història dels premis, amb més de dos-centes candidatures en total. Manolo Miralles, president del COM, es va mostrar “orgullós” de “la gran collita” i de la “creativitat” en moments “gens fàcils” amb “un mercat implacable”, amb “precarietat” i “dèficit d’atenció”, tant de mitjans com d’administracions públiques.

“Cada any us supereu en qualitat i en quantitat”, deia davant de tots els premiats i nominats d’enguany. També va mostrar la seua solidaritat amb els presos polítics i amb “les protestes en Catalunya contra la violència de l’Estat”.

Nomembers, el grup que partia amb més nominacions (4), van ser els primers en pujar a l’escenari per a rebre el premi a millor disc d’artista revelació pel seu treball amb nom homònim produït per Hidden Track. Els van seguir Mans de Destral & els Oratges Canviants, els quals han estat guardonats amb el premi a millor letta per Ombres en la pluja: “Si arribes a lletres bones és per totes aquelles lletres que van quedant pel camí”.

Josep Nadal va ser l'encarregat de donar-li el premi a millor cançó a Xavi Sarrià i el Cor de la Fera per aAlliberar-nos, una cançó feta de forma col·lectiva que parla de “cuidar-nos en temps difícils”. Xavi Sarrià va explicar que el text està escrit “pensant en els i les preses polítics, en les exiliades com Valtònyc”, i també parla de “la capacitat de lluitar contra el feixisme, la repressió i la censura”.

Pel que fa al guardó a millors arranjaments i/o producció, lliurat per Francesc Blanco ‘Latino’ de Sedajazz, va ser perLa gran aventura (Primavera d'Hivern, 2019) de L'Emperador, produït per Carlos Hernández.

Dels vint-i-tres àlbums que va rebre el jurat que valora els premis al disseny, constituït pels dissenyadors Cristina Alonso i Cèsar Amiguet i el realitzador Iñaki Antuñano, va ser finalment la il·lustració de Lola Bonet i el disseny de l'estudi Snoop els que va rebre el guardó a millor disseny pel treball fet en Nomembers. Els membres del grup revelació van ser els únics de la nit en pujar dues voltes a l’escenari.

I entre les vint-i-vuit propostes de vídeo, el mateix jurat va triar com a millor videoclip a Tresdeu Media (dirigit per Pau Berga) per Come onde Prozak Soup. Els integrants del grup van contar que, després de pujar el videoclip fa unes setmanes a les xarxes, va quedar bloquejat “perquè el contingut podia ferir les sensibilitats dels espectadors”: “Encara arrosseguem els tabús de l’Edat Mitjana; mentre les germanes del nord estan tractant de soterrar-la”.

El millor disc de cançó d'autor va ser atorgat al cantautor xativí Feliu Ventura per Convocatòria (Propaganda Pel Fet!, 2019), un disc cooperatiu on clama pel fet que “les cançons no canvien la gent, però si convoquen la gent que canvia”. També va fer referència a la llibertat dels presos polítics i al “tsunami cultural” que representa la música en valencià i la cultura.

El premi a millor disc de rock va ser per a Abisme infinit (Maldito Records, 2019) del grup Ofèlia. Rural (Halley Supernova, 2019) de Tesa va ser triat com a millor disc de hip hop i electrònica: “Estic emocionada perquè no és qualsevol premi, me sent hereva de la lluita d'Ovidi Montllor, sobretot amb el que està passant en l'actualitat”.

El millor disc de mestissatge va ser per Junteu-vos (Halley Records, 2019) d'El Diluvi. Un grup què, tal com recordavva Flora Sempere, va nàixer fent versions del cantant que dóna nom als premis. El millor disc de pop va recaure en aCante el cos elèctric (Riu Sec, 2018) de Gener, un disc que s’ha fet “des del risc personal i sense cap ajuda”, més que “les butxaques” dels integrants.

I l’últim guardó de la nit per al millor disc de folk a Geometries (Temps de Record, 2019) de Miquel Gil, lliurat per Vicent Torrent, que amb Manolo Miralles van fer coincidir el grup Al Tall damunt de l’escenari de La Mutant.