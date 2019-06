Roberto Abbado tanca la temporada de Les Arts amb ‘Lucia di Lammermoor’, de Donizetti

El Palau de les Arts estrena el dissabte 22 de juny l’òpera Lucia di Lammermoor, de Donizetti, amb la qual Roberto Abbado tanca la temporada 2018-2019. Jesús Iglesias Noriega, director artístic de Les Arts, ha presentat aquesta producció d’“una de les obres mestres del repertori belcantista”, amb la presència de Roberto Abbado, director musical, i la soprano Jessica Pratt, protagonista de l’obra.

Les Arts oferirà un total de sis funcions de Lucia di Lammermoor. A més de l’estrena, aquest dissabte 22 de juny, la Sala Principal acollirà representacions d’aquesta òpera els dies 25, 28 i 30 de juny, així com el 3 i 6 de juliol.

Jean-Louis Grinda, que no ha estat present en la roda de premsa per motius d’agenda, signa la posada en escena, el seu quart treball a València, amb escenografia de Rudy Sabounghi, vestuari de Jorge Jara i il·luminació de Laurent Castaing.

Coproduït per l’Opéra Monte-Carlo i el New National Theatre de Tòquio, Grinda presenta un muntatge de tall clàssic i fidel a l’Escòcia de finals del S. XVI que va plasmar Sir Walter Scott en la novel·la The Bride of Lammermoor, amb concessions a les noves tecnologies amb la presència de projeccions i videocreacions.

Iglesias Noriega ha subratllat els “excel·lents elements artístics” que presenta Les Arts: els cossos estables del teatre, el Cor de la Generalitat i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, i un repartiment de primeres veus per a aquest drama tràgic de Donizetti, amb llibret de Salvatore Cammarano, que retrata la rivalitat entre dos clans: els Ashton i els Ravenswood.

Per a Roberto Abbado, Lucia di Lammermoor és una “tragèdia romàntica en la qual és fàcil reconéixer molt de la poètica d’aquest període”, com la presència de la naturalesa, que tan bé retrata Donizetti: la nit, la Lluna, l’aigua de la font i del mar, la tempestat, el vent o la boira dels paisatges escocesos.

El mestre milanés ha fet també èmfasi en el conflicte i els sentiments encreuats entre famílies, que desencadenen la tragèdia de la fràgil Lucia, que “no solament ha de renunciar a l’amor, sinó també a la seua pròpia vida”.

Musicalment, a més de les particularitats del ‘bel canto’, Abbado ha subratllat la “dramatúrgia en l’orquestra” d’aquesta partitura, “la gran innovació de Donizetti”, com el començament de l’òpera “molt similar a la marxa fúnebre que trobem en el final”, o la fragilitat psicològica de Lucia, que en la presentació d’aquesta Donizetti descriu mitjançant l’arpa.

En aquest sentit, el director musical ha assenyalat l’ús, en la cèlebre escena de la bogeria de Lucia, de l’harmònica de vidre, que es recupera per a aquestes representacions, el so espectral de la qual, “que sembla que està arribant d’un altre món, crea una atmosfera molt particular”.

Intèrpret de referència

Jessica Pratt després de les seues incursions amb Rossini (Stabat Mater i Tancredi) interpreta en Les Arts el seu paper de referència i amb aquest va començar la seua carrera, la desgraciada Lucia Ashton, una de les partitures més exigents, que ha cantat en més de 150 ocasions en els més destacats teatres del món, entre els quals es troben el Metropolitan de Nova York o La Scala de Milà.

Segons explica la soprano nascuda a Bristol, Lucia és un personatge fort i independent que perd la raó perquè no es doblega al desig dels homes en la societat patriarcal de l’època. Musicalment, ha explicat les dificultats de la partitura, com els 20 minuts de l’escena de la bogeria, o la cerca de l’equilibri entre cant i escena davant dels requisits del repertori belcantista.

Després del seu aplaudit Tancredi, juntament amb Pratt i Abbado en Les Arts en 2017, el tenor Yijie Shi torna a València amb un altre dels rols més temuts en aquest estil musical, Sir Edgardo di Ravenswood, enamorat de Lucia. Des del seu fulgurant debut en el Rossini Opera Festival de Pesaro en 2008, el jove cantant de Xangai és actualment un dels tenors amb més projecció.

Completen l’elenc principal el baríton italià Alessandro Luongo, que debuta en Les Arts com Enrico, l’intrigant germà de Lucia; el prestigiós baix Alexander Vinogradov, vinculat al centre d’arts des de 2006, en el rol de Raimondo, capellà al càrrec de la instrucció de Lucia, i l’emergent tenor Xabier Anduaga, format a Pesaro amb Alberto Zedda i guanyador de cinc premis Francisco Viñas, que encarna a Lord Arturo Bucklaw, promés de Lucia.