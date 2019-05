Un festival de cine para acercar “la cosmovisión indígena” a la sociedad

Identidades, culturas, cuerpos, territorios, luchas, resistencias. La X Mostra Itinerant de Cinema i Vídeo Indígena continúa su recorrido después de pasar por Alicante en abril para llegar del 21 al 23 de mayo a Elche y, del 22 al 24 de mayo, a València y Vila-Real. Se trata de una oportunidad para conocer a través del cine documental y de la voz de defensores de derechos humanos las diferentes luchas por el territorio en Latinoamérica. También están programadas tertulias con participantes de países como Guatemala, México, Brasil o El Salvador.

Uno de los coordinadores del ciclo organizado por Perifèries, Rolando Morán, explica que la intención es visibilizar “las denuncias en propia voz de los pueblos de las continuas violaciones de derechos individuales y colectivos que sufren en sus territorios”, así como “honrar la resistencia de más de cinco siglos y aportar el pensamiento y la cosmovisión indígena”.

“Creo que la gente no sabe de dónde viene el aceite de palma, ni de dónde viene el oro, ni qué es la minería a cielo abierto...”, enumera Rolando Morán. El ciclo, dividido en tres días y bloques -identidad, cuerpos y territorio-, tratará temas como el extractivismo, los procesos migratorios, la deforestación o el cambio climático, y las estrategias de defensa organizadas por los pueblos indígenas. “Estamos al borde del colapso y de la extinción, pero también hay ejemplos de resistencia”, apunta Roldán.

Una de esas historias de éxito es la reflejada por el documental No tenemos miedo, que trata sobre la lucha de las comunidades campesinas contra una empresa minera canadiense. La reportera de Radio Victoria (El Salvador), Marixela Ramos, cuyo trabajo se ha centrado en acompañar al movimiento de defensa ambiental salvadoreño, será una de las participantes del ciclo. “Las empresas llegan con argumentos de desarrollo, de generar empleo con tecnología que no daña al medio ambiente, pero está comprobado que son mentiras y estrategias para ocupar nuestro territorio”, explica Ramos.

Gracias al trabajo de la radios comunitarias se visibilizan testimonios reales de desplazamientos, aunque la reportera señala que también tienen que dar noticias sobre asesinatos de activistas que “han muerto por enfrentarse y desenmascarar a las empresas”. “La riqueza siempre queda para ellos a través de todo este sistema capitalista que nos dice qué hay que consumir y que la felicidad es consumo a costa de que otros pueblos sean perseguidos y asesinados”, asegura la reportera. Por posicionarse en el conflicto Radio Victoria ha sido objeto de amenazas: “La defensa del derecho a la comunicación tiene un coste”.

Desde Guatemala, la activista del pueblo maya Mam Maria Olga Coronado, también participa en la tertulia del miércoles y es otro ejemplo de resistencia contra la industria minera. “Cuando hablamos de territorio no es exclusivamente la tierra, es también el agua, el aire, el planeta y nuestra vida”, explica. Coronado viene en representación del consejo Mam, una organización de las comunidades indígenas que lucha por defender la vida.

La selección de cortos documentales incluye títulos como Per a on es van anar les oronetes? (Brasil), El conveni dels pobles originaris (Guatemala) o Els que estan per nàixer (México).