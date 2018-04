La Fira del Llibre de València ix de Vivers amb l'aspiració de celebrar la més gran de les seues 53 edicions

La Fira del Llibre de València vol ser gran. La més gran de les seues 53 edicions. Déu n'hi do. Encara que cada any es repeteix com un mantra, com el desig de fer-ho realitat, que serà una edició de batre rècords, aquesta edició ha augmentat el nombre d'expositors, de signatures i d'activitats.

L'organització calcula un cost global de 360.000 euros i aspira a consolidar les xifres del 2017, quan es van aconseguir unes vendes d'un milió d'euros i unes visites de 500.000 persones.

A càrrec del Gremi de Llibrers de València i la Fundació Fira del Llibre amb la col·laboració de FULL (Fundació pel Llibre i la Lectura), la nova edició de la Fira serà "la més gran de la història". Per això, els organitzadors han decidit eixir-se'n de l'habitual recinte de Vivers, ocupant altres espais de la ciutat, creant una espècie d'itinerari per la capital valenciana. La Filmoteca, l'Oceanogràfic, la Rambleta o el Mercat Central són alguns dels escenaris triats per a aquesta edició, que se celebrarà del 26 d'abril al 6 de maig.

En xifres econòmiques, tindrà un pressupost d'uns 360.000 euros, dels quals 200.000 els aporta el gremi. La resta obeeix a donacions de la Fundació la Caixa, fons propis dels organitzadors i la subvenció de la direcció general de Cultura, mentre que l'Ajuntament participa cedint alguns espais.

El president del Gremi de Llibrers, Nacho Larraz, ha explicat que el certamen comptarà amb 700 signatures d'autors, cent més que l'any passat, 119 presentacions, 150 entrevistes -obertes al públic i retransmeses en directe en Youtube-, a més de debats i taules redones, com és habitual. Entre les signatures, Larraz ha destacat Alejandro Colomes, Juan José Millás, Laura Freixas, David Trueba, Fernando Delgado, Sarak Lark, Juan Eslava Galán, Manuel Rivas, Vicente Molina Foix, Pilar Urbano, Blue Jeans, Elisabet Benavent, Nieves Herrero, Dulcinea, Javier Arias Artacho o Rush Smith. Alguns escriptors amb llarga trajectòria, unes altres pràcticament novells i diverses estrelles juvenils.

Respecte a les activitats pensades per a menors, un aspecte clau donats els baixos índexs de lectura, s'estima que participaran 7.000 menors. Una bona oportunitat per a despertar l'interès per la lectura o esperonar als ja desperts.