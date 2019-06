'El violeta', la historia en cómic de la represión franquista contra el colectivo LGTBI en Valencia

La terrible historia de Antonio Ruiz, detenido en el tardofranquismo por su condición de homosexual y actual presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales, sirve de telón de fondo de El violeta (Drakul, 2019) El comisario de la Brigada Político Social, Julián Carlavilla, consideraba en 1956 que "la severidad hitleriana para con los homosexuales, con haber sido grande, no evitó, ni mucho menos, todo el mal" La ley franquista que perseguía al colectivo LGTBI no fue derogada oficialmente hasta la reforma del Código Penal de 1995