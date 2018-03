Francisco Camps i el mètode de la tangent

Dos judicis de Gürtel i dos estils, però el mateix propòsit de negar tot coneixement. Els testimonis estan obligats a dir la veritat, encara que alguns es limiten a no mentir massa. Mariano Rajoy va eludir al juliol del 2017 les preguntes més perilloses amb un to displicent que no va arribar a camuflar la seua sorda irritació per haver de passar aquell tràngol com a president del Govern en exercici. Francisco Camps, descavalcat fa anys de la seua peanya, va estar aquest març en un altre judici molt més loquaç, però amb la mateixa prevenció de no xafar tolls. Una prevenció agreujada pel fet, que el jutge li va advertir a l’inici de la seua declaració, que està imputat en tres investigacions més per corrupció, mentre que Rajoy continua judicialment lliure de pols i palla.

Un cert sector d’opinió tendeix a pensar que Camps és víctima d’una visió delirant de la realitat com a reacció a l’embolic de casos de corrupció que l’interpel·len, però no és així. La prepotència partidista, un maniqueisme corretjós i una megalomania impenitent van ser característiques de la seua executòria com a president de la Generalitat Valenciana. La diferència és que aleshores un cor d’aduladors mamava dels generosos cabals públics i treia avantatge de les prevaricacions que ara es ventilen en els tribunals. Tenia poder i la màquina propagandística funcionava a tota vela.

Camps ja era així quan governava. El seu histrionisme és un efecte induït pel context. S’ha acabat la funció, però ell continua interpretant el paper de Coriolà, o d’una mena de Jaume I rediviu, davant d’una ciutadania atònita. Quina altra eixida li queda?