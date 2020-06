Baldoví sobre la prórroga del estado de alarma: "Votamos que no porque nos obligan, porque escuchan y pactan con todos menos con los valencianos"

"Tenemos recursos para pagar nuestra sanidad hasta el 31 de agosto. A partir del 1 de septiembre tendremos que recurrir a préstamos para poder pagar", ha asegurado el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, quien ha insistido en que la situación es la misma que había hace dos años, cuando los valencianistas secundaron la moción de censura que echó a Mariano Rajoy de la Moncloa e hizo presidente a Pedro Sánchez.

Así, Baldoví ha reiterado que va a votar 'no' a la prórroga del estado de alarma tal y como ya hiciera hace ahora quince días, "vamos a votar que no porque nos obligan, porque escuchan a todos y pactan con todos menos con los valencianos, y eso que somos socios del Gobierno, siempre les hemos votado que sí y les hemos ofrecido alternativas". Ha detallado que la Comunitat Valenciana afronta la reconstrucción "con el 50% menos de recursos que la media, con 1.000 euros menos por ciudadano que un cántabro o 2.000 menos que un vasco o un navarro".

"Los valencianos somos más vulnerables porque somos más pobres, porque 25 de cada 100 euros (48.000 millones de euros) los debemos destinar a pagar una deuda que no hemos generado", ha apuntado el portavoz valencianista, quien ha insistido en que ante sus reivindicaciones siempre se encuentran con un: "No toca; no enreden...". "Nosotros defendemos aquí lo que PSOE y Podemos defienden en las Corts, pero aquí inexorablemente siempre" se quedan solos, ha insistido, para añadir: "Para nosotros sería más fácil escondernos detrás de una abstención".

La propuesta de Compromís para paliar en parte esta situación es destinar el 1,6% de los 140.000 millones de euros previstos por la Unión Europea para España (2.300 millones) para un fondo de nivelación que ayude a las cinco comunidades más afectadas (Murcia, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana) a equipararse al resto de España: "Estamos hablando de ayudar a los que menos tienen, al 40% de la población, 19 millones de personas".

Baldoví ha acabado su intervención asegurando que la puerta de Compromís "siempre estará abierta. Espero poder negociar", al tiempo que recordaba respecto a las críticas recibidas por su voto:: "El primero que votó con Vox y el PP fue el PSOE para rechazar investigar las corruptelas del rey emérito"