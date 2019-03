Compromís propone "blindar" la radio y la televisión públicas en el Estatut para garantizar su independencia y que no se cierre

"Blindar" la radio y la televisión públicas valencianas en el Estatuto de Autonomía para que, "gobierne quien gobierne esté garantizada la independencia de los medios públicos y no podamos volver a vivir la vergüenza de un cierre unilateral como hizo el PP en 2013". De esta forma el síndic y número dos por València de Compromís en las elecciones autonómicas por Compromís, Fran Ferri, afirmaba que la protección de À Punt ha de ser uno de los objetivos de la próxima legislatura.

Ferri se lo ha comunicado de esta forma en una reunión al secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autónomos (FORTA) y con el presidente de la Corporación Valenciana de mediados de Comunicación (CVMC). Asegura el dirigente que “tener unos medianos públicos de calidad y sostenibles pasa por que sean eficientes, no por que sean precarios. Por eso incluimos una cláusula contra el endeudamiento en la ley de creación, criterios de buena gobernanza y una garantía de inversión en los medios públicos por parte de la Generalitat que se tiene que cumplir”.

Por su parte el candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Toni Cantó, contestaba a esta propuesta afirmando que la coalición lo que quiere es "blindar TV-Compromís" a la cual califica como "su mayor agencia de colocación", añadiendo el mensaje anticatalán de que "no queremos otra TV3 en la Comunitat Valenciana.

Compromís quiere blindar TV-Compromís para que su mayor agencia de colocación no dependa de la audiencia (apenas 3%) sino de unos valencianos que ya pagan 55 millones de euros por ella.



Cerraré TV-Compromís.

No queremos otra TV3 en la Com Valenciana. https://t.co/sLMBs4DzBw