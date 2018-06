'Visca la mort', 'Visca la vida'. Aprendre l'amor a la vida amb les accions més quotidianes

Amb la dicotomia 'Visca la mort' i 'Visca la vida' l'associació Sura Escola de 2a oportunitat conclou el curs d'enguany amb els joves participants amb la confecció d'un documental que versarà "sobre l'amor a la vida i els valors que ens uneixen a totes i que tots compartim", expliquen els impulsors.

D'esta forma el projeecte d'Aprenentatge Servei que es desenvolupa a Massanassa, Benetússer i Paiporta abordarà la vida i la mort a través dels valors que destrueixen la vida com la guerra, la desigualtat, la injustícia, el consumisme i el masclisme. Estos aspectes quotidians es'han desgranat per analitzar quines accions i actituds afavoreixen la justícia, el respecte, la dignitat, la llibertat, el ple desenvolupament de l’ésser humà i com nosaltres hem d’adoptar actituds envers aquest objectiu i posar en pràctica la intel·ligència col·lectiva per aconseguir-ho.

La cloenda final va tindre lloc el 31 de maig quan els participants de totes les poblacions d'este projecte van eixir al carrer, concretament a la plaça de la Mare de Déu de València on van portar a terme una acció 'Visca la vida'. Esta acció va consistir en el contagi d’emocions positives mitjançant el regal de somriures per contribuir a la millora del benestar individual de la població. L’acció va estar acompanyada per un concert oferit pels alumnes de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat de l’IES La Hoya de Buñol.