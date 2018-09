La Generalitat ultima la venda a un fons voltor de 793 immobles de l’SGR la subhasta dels quals per 30 milions va fracassar

Afín SGR, la nova Societat de Garantia Recíproca després del rescat de l’anterior entitat fallida pel Govern de PSPV i Compromís, s’enfronta a un dels seus moments clau. Aquests dies, l’entitat ultima la venda de 793 immobles –actius considerats tòxics– derivats d’avals donats sense cap rigor en l’etapa del PP i que l’SGR va haver d’executar. Aquests ingressos podrien millorar molt la seua situació financera.

Després del fracàs de la subhasta inicial presentada el mes de març passat que va eixir al mercat per 30 milions d’euros, Afín SGR negocia en aquests moments amb el fons voltor Anacap i té pràcticament tancada l’operació, a falta d’uns detalls, segons ha pogut saber eldiario.es de fonts coneixedores de les negociacions. Des de l’entitat que dirigeix Manuel Illueca no han volgut donar cap detall de la venda ni del comprador per “no comprometre la transacció, d’importància vital per a la nova Societat de Garantia Recíproca”.

Què implica la venda d’aquests actius a un fons voltor? En principi, seria una de les últimes opcions que té Afín SGR per tal com ha fracassat la subhasta del paquet i no haver-hi entitats financeres o altres gestors interessats. L’aspecte negatiu de la situació és que la intenció inicial de Manuel Illueca d’ingressar 30 milions d’euros es veurà molt reduïda, perquè les ofertes d’aquest tipus de fons són molt agressives perquè saben la necessitat de vendre que té l’Administració. Anacap ha estat en operacions d’aquest tipus assumint actius tòxics de la banca amb descomptes del 98%.

Entre els immobles que es vendran en aquesta operació hi ha naus industrials, habitatges, places de garatge i sòl, procedents d’una època “d’avals sense fi”, segons va dir el mateix Illueca quan va presentar la subhasta, que van portar l’entitat a la fallida. De fet, la Generalitat va dur a terme a principi d’aquesta legislatura un rescat de 200 milions assumint els avals de l’entitat en compte de liquidar-la. La intenció del Botànic ha sigut salvar aquesta entitat –com l’Institut Valencià de Finances– per donar-los viabilitat i que oferisquen préstecs i avals a pimes valencianes per a dinamitzar l’economia.

Segons va anunciar en el seu moment el mateix Illueca, en la venda d’aquests 793 immobles ha assessorat Alantra. Els 30 milions obtinguts haurien permés a Afín SGR rebaixar el deute sènior de 83 milions a 30 milions al final del 2018, és a dir, reduir en dos terços el deute amb les entitats financeres, i situar la seua solvència en el 30%, des del 6% que va registrar en el passat.

Així, el deute net de l’SGR quedaria reduït a 20 milions i això suposaria “estar molt a prop” de resoldre els problemes de l’entitat. Amb la venda definitiva d’aquests actius tòxics a aquest fons voltor, els ingressos seran molt més baixos, però podrien suposar una mica d’oxigen per a l’entitat.

Qui és Anacap? Aquest vehicle d’inversions assessora fons amb 1.700 milions especialitzats en capital de risc i en la gestió de crèdits impagats. En els seus fons participen Goldman, Honeywell o Allianz, entre altres.

Des d’Afín SGR defensen que l’operació amb Anacap ha estat assessorada per professionals especialitzats i que s’ha gestionat amb les pautes i els plantejaments de normalitat amb què la banca espanyola s’ha anat llevant els actius tòxics de damunt. “Tots els bancs espanyols s’han llevat de damunt, a poc a poc i com han pogut, els actius tòxics que arrossegaven i l’SGR està en el mateix procés”, apunten. La informació continua sent confidencial.