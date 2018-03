Ribera Salud llança a la desesperada un últim intent de frenar el pas de l'hospital d'Alzira a la gestió pública

L'hospital d'Alzira i tot el departamento sanitari de la Ribera que dóna servei a una població aproximada de 257.000 habitants tornarà a la gestió pública a partir de l'1 d'abril després de 18 anys en mans de l'empresa Ribera Salud.

La companyia ha tractat de paralitzar per la via judicial el procés de reversió a la sanitat pública iniciat fa un any, quan la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que dirigeix la socialista Carmen Montón va anunciar que assumiria la tutela d'aquest departament una vegada finalitzada la concessió dins de nou dies.

No obstant això, fins ara, els vuit recursos judicials interposats per Ribera Salut contra la decisió de Sanitat de no prorrogar el contracte i contra les normes de reversió previstes i executades per a prendre el control de l'hospital d'Alzira i de la resta de dependències sanitàries han sigut rebutjats pels tribunals.

Malgrat tot, fonts de la Conselleria de Sanitat han informat a eldiario.es que l'empresa ha presentat un nou escrit, aquesta vegada presentat per registre d'entrada en les dependències del departament, tot sol·licitant la paralització del procés.

Les mateixes fonts han comentat que la conselleria té ara un termini per a contestar abans que es materialitze la reversió, però en qualsevol cas han assegurat que el full de ruta de la reversió segueix endavant.

La companyia ha recorregut així a la via administrativa com un últim intent de paralitzar un procés que no ha aconseguit frenar per la via judicial.

En una de les resolucions (del passat 27 d'abril de 2017), el jutjat deixava clar que l'administració està en el seu ple dret de no prorrogar el contracte. "L'extraordinària complexitat de l'acte de la reversió no sols és la fi lògica d'un contracte que va nàixer amb el mateixa predeterminada, sinó que –per això- no es tracta d'una situació sobrevinguda, inesperada, improbable o impossible, sinó previsible i certa en la seua realitat, la qual cosa no s'altera pel fet que haguera pogut acordar-se una pròrroga que, en qualsevol cas i depenent de la concurrència de voluntats, mai no és segura, sinó més aviat al contrari", recull la resolució.

En altres actuacions posteriors, el TSJCV al·lega que Ribera Salud no esmenta en el seu recurs "cap fet nou, ni cap circumstància sobrevinguda, diferents de les ja examinades en els diferents pronunciaments d'aquesta Sala", en els quals ja es rebutjava la suspensió cautelar de la reversió.

A més d'aquests recursos, Ribera Salud ha interposat quasi mig centenar més de procediments judicials des que Sanitat va anunciar la seua intenció de rescatar per a la gestió pública l'hospital d'Alzira.