València tindrà un altre hotel al Parc Natural de l’Albufera... per a insectes

El Parc Natural de l’Albufera tindrà un nou hotel. No obstant això, no es construirà a força de ciment i rajola i els seus hostes no tenen res a veure amb els milers de turistes que visiten el llac cada any.

Es tracta d’un hotel per a insectes, un projecte que les organitzacions Seo Birdlife i Acció Ecologista Agró posaran en marxa en el Tancat de la Pipa com a entitats encarregades de gestionar i custodiar aquest paratge.

Fonts de Seo Birdlife han explicat que ja en tenen un d’uns 2 metres per 2,5 metres i que començaran a construir-ne un altre molt més gran.

Per a fer-lo, usaran uns quants palets i els dividiran en compartiments, que ompliran, entre altres materials, de canyes, pinyes, troncs menuts i fullaraca.

Així doncs, vespes, abelles, libèl·lules, marietes o escarabats figuraran entre els hostes d’aquest hotel tan particular.

Les mateixes fonts han explicat que “l’objectiu d’aquest projecte no és tant crear l’hàbitat (que també), perquè ja el tancat en si proporciona llocs de sobres als insectes per a poder amagar-s’hi i reproduir-se, sinó la part d’educació ambiental de fer veure a la gent que els insectes i la fauna auxiliar no són bestioles molestes que cal eliminar, sinó que són molt beneficiosos per a nosaltres i que en uns llocs determinats (horts urbans, jardins) sí que necessiten aquesta ajuda que ofereixen els hotels d’insectes”.

Sobre els possibles beneficis que pot implicar en els camps d’arròs, han comentat que “tota fauna auxiliar que serveix com a lluita biològica contra plagues és beneficiosa, però realment la grandària dels hotels d’insectes, per molt grans que siguen, és molt reduïda respecte als camps d’arròs, així que encara que puguen ser una petita ajuda, no podran arribar mai a ser una solució a les plagues en els camps d’arròs”.

En aquest sentit, han recordat el projecte posat en marxa l’any passat en virtut del qual es van instal·lar al llarg de l’any 78 caixes niu per a rates penades en els arrossars de l’Albufera i en els camps de xufa de Carpesa, Borbotó o Benifaraig.

L’objectiu és lluitar d’una manera natural contra la plaga del cucat, una arna que es menja la tija de l’arròs.

El Tancat de la Pipa, un paratge visitable

Els anomenats tancats de l’Albufera són zones d’arrossar, guanyades a poc a poc a la llacuna després dels històrics rebliments duts a terme en els segles XIX i XX. S’explica perquè el nivell d’aquests arrossars està per davall del nivell de les aigües de la llacuna, per tant, necessiten estar completament aïllats de les aigües de l’Albufera mitjançant motes.

Si no ho estigueren, el nivell d’aigua en els camps arribaria a igualar els nivells de l’Albufera, i romandrien inundats constantment. Així, tots els tancats comparteixen un mateix sistema hídric: l’aigua hi entra per gravetat, espontània i és desguassada per les turbines localitzades en edificis blancs anomenats motors.

A través d’un projecte de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, iniciat el 2006, i amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, s’han transformat 40 hectàrees de camps d’arròs en un conjunt d’hàbitats d’aigua dolça típics del Parc Natural de l’Albufera amb caràcter d’Àrea de Reserva.

També s’ha aconseguit ampliar l’oferta didàctica, educacional i per a l’ús públic, dotant aquest espai amb un Centre de Visitants i una sendera autoguiada recolzada per un programa de visites, difusió i educació ambiental. Tota la informació per a conéixer el paratge està en el seu web.