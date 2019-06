València permet que veïns, inspectors d’EMT i personal auxiliar denuncien infraccions viàries

"Qualsevol persona podrà formular denúncia dels fets de què tinga coneixement que puguen constituir infraccions a la normativa de seguretat viària, trànsit i circulació de vehicles".

Això diu una part de l’article 23 de la nova ordenança de Mobilitat que ha entrat en vigor dissabte.

L’article pretén facilitar que els ciutadans presenten denúncies davant conductes incíviques, cosa que fins ara només es podia fer presentant documentació pel registre d’entrada.

No obstant això, la normativa estableix que "la denúncia podrà formular-se verbalment davant els agents de vigilància del trànsit més pròxims al lloc del fet, o per escrit dirigit a l’òrgan sancionador competent, que podrà presentar-se per mitjans electrònics d’acord amb que es preveu en la normativa vigent sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques, inclosa l’aplicació mòbil de l’Ajuntament".

A més, detalla que "en les denúncies per fets de circulació haurà de constar: la identificació del vehicle amb què s’haguera comés la pretesa infracció, la identitat de la persona denunciada, si es coneguera, una relació circumstanciada del fet, amb expressió del lloc, data i hora i el nom i el domicili de qui denúncia". El procediment dona l’opció de mantindre en secret les dades del denunciant.

Sobre aquest tema, l’edil de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, va explicar divendres que en la fase de desenvolupament de l’ordenança el Departament de Procediment Sancionador desenvoluparà un reglament que detalle el procediment que s’haurà de seguir.

L’ordenança també preveu la possibilitat que inspectors de l’EMT i personal municipal sancionen aspectes com l’aparcament il·legal de vehicles particulars en el carril bus.

En concret, l’article 22.3 estableix que "l’Ajuntament podrà recórrer a personal auxiliar, com ara inspectors de l’EMT o controladors de les places d’estacionament regulat, degudament contractat i format, per a la vigilància del compliment de la normativa de mobilitat i l’aparcament en les àrees d’estacionament regulat, així com la protecció de la prioritat del transport públic de l’EMT".

Afig el text que "les persones controladores hauran de formular denúncies respecte de totes les infraccions d’estacionament per vulneració tant de les normes generals com de les normes específiques del seu àmbit d’actuació".

En aquest sentit, en el cas de l’EMT, l’Ajuntament de València ja ha incorporat un sistema informàtic per a detectar l’ús il·legal del carril d’autobusos i taxis amb la finalitat d’erradicar "la greu deterioració del transport públic que generen uns pocs infractors".

Aquest mètode compartit entre l’Empresa Municipal de Transports (EMT) i la Policia Local permet generar denúncies mitjançant dispositius mòbils. Així, l’ordenança ofereix cobertura legal a aquest sistema.

A més, Grezzi ha comentat que l’ordenança permet la creació d’una figura de personal adjunt per a poder fer determinades tasques de control d’infraccions: "ara que ha entrat en vigor caldrà veure com ho implementem, sempre en coordinació amb Procediment Sancionador i amb la Policia Local".

Amb l’entrada en vigor de la normativa, el consistori inicia una campanya informativa sobre els aspectes més nous, per la qual cosa la Policia Local començarà a sancionar a partir del mes de setembre.

Normativa per a bicis, patinets i motos

L’entrada en vigor de la nova ordenança implicarà noves condicions legals per als usuaris de bicis i patinets, que en cap cas podran circular per les voreres.

En el cas dels patinets, els de tipus A (els més lleugers que només arriben a 20 quilòmetres per hora) podran circular per zones per als vianants a una velocitat màxima de 10 quilòmetres per hora, a un màxim de 15 quilòmetres per hora en els carrils bici que estiguen damunt la vorera, i a 20 quilòmetres per carrils bici habilitats sobre la calçada, com l’anell ciclista. A més, podran circular per la calçada en àrees de prioritat residencial, en carrers 30 d’un sol carril i en ciclocarrers.

Els patinets de tipus B (arriben 25 quilòmetres per hora) tindran les mateixes condicions, llevat que, com que tenen més potència, no podran circular per zones per als vianants.

Quant a les bicis, circularan preferentment pels carrils bici a un màxim de 20 km/h en els segregats en la calçada i de 15 km/h en els habilitats en les voreres. Podran circular per la calçada, sempre que no ho facen a una velocitat anormalment reduïda i per carrers per als vianants respectant la prioritat del vianant i a una velocitat màxima de 10 km/h.

Es prohibeix que circulen pels túnels que manquen de carril bici segregat, excepte senyalització expressa que ho autoritze. En encreuaments semaforitzats i sempre que hi haja senyalització específica, les bicicletes podran depassar el semàfor en roig, respectant la prioritat per als vianants, per a fer un gir a la dreta, o per a incorporar-se a un carril bici o carrer per als vianants.

Les motos no podran circular pel carril bus i per a estacionar en les voreres no aniran amb el motor en marxa; tots els carrers d’un carril queden limitats a 30 quilòmetres per hora.