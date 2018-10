Rescatades una vintena de persones a Castelló per les pluges, que superen els 200 litres en alguns punts

El Consorci Provincial de Bombers de Castelló ha atès fins a les 22,00 hores d'aquest dijous més de 40 situacions d'emergència en tota la província derivades de la gota freda i ha treballat en el rescat d'una vintena de persones atrapades en els seus vehicles. Les pluges han arribat a descarregar 246 litres per metre quadrat a Benicarló.

Els rescats de persones que han quedat atrapades en els seus vehicles s'han produït majoritàriament a Benicarló i també a Peníscola, Nules, Onda, La Vall d'Uixò i Almenara.

També s'han dut a terme nombrosos rescats de vehicles sense ocupants, sense que fins al moment hi haja constància de danys personals.

La resta d'intervencions es refereix a evacuació d'aigua en garatges, establiments, habitatges, i per caiguda d'elements com arbres.

Per zones, hi ha hagut més intervencions del Consorci Provincial de Bombers a Benicarló, entre Almenara i la Llosa, i Onda. La resta d'actuacions ha estat molt distribuït de nord a sud de forma generalitzada, des de Peníscola a Sot de Ferrer.

El dispositiu s'ha establit d'acord a les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i després de l'activació de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències de la preemergència nivell roig per temporal de pluges en tota la província.

Les previsions d'Aemet indiquen que aquest episodi de pluges fortes pot variar la seua incidència final en la província segons diversos factors, per la qual cosa es recomana un seguiment de l'actualització en les alertes i avisos.

En qualsevol cas, actualment es preveu la continuïtat d'aquesta situació de fortes pluges amb possibilitat d'acumulats de fins a 200 l/m2 en qualsevol punt de la província, i de fins a 60 l/m2 en un hora. Aquesta situació està previst que es perllongue fins a la mitjanit del dissabte.

A això s'ha d'afegir l'avís per ratxes de vent de fins a 80 km/h en tot el litoral i per al divendres hi ha avisos per temporal marítim en tot el litoral.

Benicarló, la més afectada

La localitat de Benicarló ha registrat precipitacions de 246 litres per metre quadrat en les últimes 24 hores, segons les dades de la web Meteoclimatic, i en molts carrers del municipi és impossible la circulació.

Segons han informat a EFE fonts municipals els danys materials són quantiosos encara que hauran de ser avaluats quan passe el temporal, però de moment, malgrat que diverses persones han hagut de ser rescatades dels seus vehicles, no s'han registrat danys personals.

El principal tram de l'aiguat ha tingut lloc entre les sis i les set de la vesprada, emmarcat en la gota freda que ha recorregut aquest dijous, de sud a nord, tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Risc màxim d'inundacions

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha decretat la situació d'Emergència situació 0 per pluges en les comarques de la Plana Alta, Plana Baixa i Baix Maestrat de la província de Castelló, davant el risc d'inundacions per les fortes pluges que pateix tota la zona.

Segons la Generalitat, el pla especial davant el risc d'inundacions a la Comunitat Valenciana reflecteix que la situació 0 s'estableix quan les dades meteorològiques i hidrològiques permeten preveure la inminència d'inundacions amb risc per a persones i béns materials.

Pel que fa a les preemergèncias meteorològiques, tota la província de Castelló es troba en nivell roig per risc màxim de pluges intenses, mentre que la de València és taronja, el mateix nivell del litoral nord d'Alacant.