El Govern augmenta la inversió prevista en la Comunitat Valenciana en un 61% fins a aconseguir el 9,8% del total

El projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) contempla una inversió de 1.189,88 milions en la Comunitat, la qual cosa suposa un augment del 61 per cent respecte als 740 milions de 2018. Així, recull el 9,8% de la inversió total regionalitzable, la qual cosa la situa en quart lloc després d'Andalusia, Catalunya i Madrid.

La inversió plasmada en els comptes se situa a l'entorn del 10% que el president, Pedro Sánchez, va prometre al cap del Consell, Ximo Puig, en la seua reunió en Moncloa, per a ajustar-se al pes poblacional de la Comunitat.

A més, cal recordar que l'Estatut valencià s'està reformant (s'aprovarà al febrer) per a reclamar també en una disposició addicional que la inversió s'acoste al pes de la seua població en el conjunt nacional, que estaria entorn del 10-11 per cent.

Una de les partides que ha suscitat en els últims anys un major interés i que ha sigut objecte d'especial reivindicació ha sigut la subvenció per al transport metropolità de València, que no apareixia en els anteriors comptes.

Enguany figura amb una aportació de 10 milions d'euros per a l'Autoritat Metropolitana del Transport de València, a pesar que des del Consell s'ha xifrat la quantitat exigible en 38 milions.

Després de fer-se públiques els comptes aquest dilluns, Puig ha afirmat que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, li ha confirmat que si durant el debat d'aquests comptes es presenta una esmena reclamant la quantitat que mancada, el Govern l'acceptarà.

"La xifra recollida no és la que havíem acordat, només són 10 milions, falten 28 milions. La ministra d'Hisenda m'ha confirmat que a través d'una esmena tindrà acceptació per part del Govern d'Espanya", ha exposat el cap del Consell, que s'ha mostrat "segur" que "els diferents grups que donen suport al govern valencià -PSPV, Compromís i Podemos- la presentaran".

Puig havia arrancat també Sánchez el compromís d'assumpció del deute del Consorci València 2007 per l'Administració General de l'Estat, que figura en una disposició addicional del projecte de pressupostos.

S'estableix que una vegada aprovats s'assumirà el deute que el Consorci té enfront de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a finançar les inversions realitzades en les infraestructures vinculades a la celebració de la 32 America's Cup que va tindre lloc en 2007. Queda també condonat el deute que el Consorci València 2007 té davant el Tresor Públic com a conseqüència de l'execució de l'aval que garanteix aqueixa obligació.

Seguint en la capital valenciana, es reserven 2,7 milions per al túnel passant i el canal d'accés a València, enfront del milió d'euros contemplat en els comptes de 2018, i es preveuen altres dos milions per a 2020, 60,5 milions per a 2021 i 72,1 per a 2022, del total de 2.164 milions en què es calcula el cost total del projecte.

Foment

Entre les inversions de Foment, destaquen entre altres els 11,8 milions d'euros per a la V-21 (tercer carril entre el Carraixet i València), 8,48 milions d'euros per a l'accés a l'aeroport d'Alacant (tram N-332/A-70) o 128.000 euros per a Rodalia d'Alacant i 50.000 euros per a estudis per a la connexió ferroviària entre l'aeroport del Altet i Alacant.

Els PGE també al·ludeixen al Tren de la Costa i assenyalen que en 2019 es continuarà la tramitació de l'estudi informatiu del tram Gandia-Oliva-Dénia-Alacant, es consignen 3 milions per a l'accés sud al Port de Gandia, 100.000 euros per a la N-332 variant de La Safor, altres 100.000 per a la A-7 circumval·lació exterior de València. 20 milions per a la A-33 (tram A-31/A-35 a La Font de la Figuera) o 13 milions per a la N-232 (Masia de la Torreta-Morella sud).

Figuren també altres projectes en la N-332 variant de Benissa (14 milions) o la de Sueca (29 milions), entre altres, i es reserven 50.000 euros per a la posada en valor del pati de les Sitges a Burjassot.

Cultura

Altra de les àrees objecte d'escrutini en els comptes de l'Executiu de Pedro Sánchez és Cultura. En ella es consigna una partida d'1 milió d'euros per a la Fundació Palau de les Arts, enfront dels 600.000 euros de 2018, mentre que l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) es manté en 261.880 euros per a finançar les seues despeses de funcionament.

Encara que el Palau de les Arts augmenta la seua dotació en un 66%, queda lluny encara de l'aportació estatal a altres coliseus de lírica del país com el Teatre Real (9,3 milions per a activitats musicals i 500.000 euros per a la programació del 200 aniversari) i el Liceu de Barcelona (7,1 milions d'aportació ordinària i una addicional de 1,2 per a necessitats de tresoreria).

Quant als museus de titularitat estatal, apareix una partida de 600.000 euros corresponents al Museu de Belles arts de València per a la millora de l'entorn i accessos. També es consignen 200.000 euros per a la climatització i ampliació del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí de València.

En la memòria d'objectius es nomena entre les metes de 2019 concloure la redacció del projecte d'execució i licitar l'obra destinada a la urbanització de l'entorn del Sant Pío V i assenyala que "el projecte s'ha de consensuar i coordinar amb l'Ajuntament de València". En 2018, afig, s'estava modificant el Pla d'Ordenació Urbana, requisit previ per a poder avançar amb el projecte.

Així mateix, cita la licitació i adjudicació de la redacció dels projectes bàsic i d'execució per a l'ampliació del González Martí.